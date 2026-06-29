SportasKrepšinis

Bomba NBA: „Grizzlies“ išmainė Ja Morantą

2026 m. birželio 29 d. 23:56
Lrytas.lt
Pirmadienį NBA lygą supurtė grandioziniai mainai. „Memphis Grizzlies“ klubas išmainė savo žvaigždę Ja Morantą.
Daugiau nuotraukų (1)
ESPN žurnalistas Shamsas Charania skelbia, jog Memfio klubas išsiuntė Ja Morantą į „Portland Trail Blazers“ komandą.
Mainais už 26-erių įžaidėją „Grizzlies“ sulauks Jerami Granto ir Kriso Murray‘aus.
Praėjusiame sezone Ja Morantas sužaidė tik 20 rungtynių, per kurias rinko po 19,5 taško, 3,3 atkovoto kamuolio ir 8,1 rezultatyvaus perdavimo.
Susiję straipsniai
K. Jakučionis atsivėrė ir dėl kojos skausmų, ir dėl netikėtos žinios: iš lūpų skriejo atviri žodžiai

K. Jakučionis atsivėrė ir dėl kojos skausmų, ir dėl netikėtos žinios: iš lūpų skriejo atviri žodžiai (2)

„Nuggets“ vadovai sureagavo į žinią apie J. Valančiūno susitarimą su „Žalgiriu“

„Nuggets“ vadovai sureagavo į žinią apie J. Valančiūno susitarimą su „Žalgiriu“ (1)

NBA – netikėtas posūkis: LaMelo Ballas susikrovė lagaminus iš Šarlotės

NBA – netikėtas posūkis: LaMelo Ballas susikrovė lagaminus iš Šarlotės

Per pastaruosius 3 sezonus amerikietis sužaidė vos 79 rungtynes reguliariajame sezone ir 3 mačus atkrintamosiose.
Ja Morantas 2 kartus pateko į „Visų žvaigždžių“ rungtynes, kartą į antrą simbolinę komandą bei buvo pripažintas geriausiu naujoku 2020 metais ir labiausiai patobulėjusiu krepšininku 2022 m.
Memphis GrizzliesPortland Trail BlazersJa Morantas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.