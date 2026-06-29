Bomba NBA: „Grizzlies“ išmainė Ja Morantą

ESPN žurnalistas Shamsas Charania skelbia, jog Memfio klubas išsiuntė Ja Morantą į „Portland Trail Blazers“ komandą.
Mainais už 26-erių įžaidėją „Grizzlies“ sulauks Jerami Granto ir Kriso Murray‘aus.
Praėjusiame sezone Ja Morantas sužaidė tik 20 rungtynių, per kurias rinko po 19,5 taško, 3,3 atkovoto kamuolio ir 8,1 rezultatyvaus perdavimo.
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Per pastaruosius 3 sezonus amerikietis sužaidė vos 79 rungtynes reguliariajame sezone ir 3 mačus atkrintamosiose.
Ja Morantas 2 kartus pateko į „Visų žvaigždžių“ rungtynes, kartą į antrą simbolinę komandą bei buvo pripažintas geriausiu naujoku 2020 metais ir labiausiai patobulėjusiu krepšininku 2022 m.
Memphis GrizzliesPortland Trail BlazersJa Morantas
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