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Debiutantus įvertinęs ekspertas dūrė į krepšinio rinktinės skaudulius: „Minusų yra nemažai“
2026 m. birželio 29 d. 17:44
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Rimo Kurtinaičio treniruojama Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė jau šią savaitę pasitiks dvejas gyvybiškai svarbias atrankos į 2027-ųjų pasaulio krepšinio čempionatą rungtynes.
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