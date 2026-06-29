Gytis Radzevičius sugrįžta – vėl vilkės „Ryto“ marškinėlius

G. Radzevičius yra vienas ryškiausių pastarųjų metų „Ryto“ veidų – žaidėjas, kurio ryšys su klubu, miestu ir sirgaliais per ilgus metus tapo išskirtinis. Per savo laiką Vilniuje puolėjas iškovojo du Lietuvos čempionų titulus, tapo vienu svarbiausių komandos žmonių aikštėje ir už jos ribų bei įsitvirtino kaip vienas komandos lyderių.
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Praėjusio sezono pirmoje dalyje G. Radzevičius vėl buvo vienas kertinių „Ryto“ žaidėjų. Lietuvos pirmenybėse vilnietis per 9 rungtynes vidutiniškai rinko po 10,4 taško, 6,0 atkovoto kamuolio ir 2,1 rezultatyvaus perdavimo. FIBA Čempionų lygoje per 5 mačus jis fiksavo po 11,6 taško, 6,6 atkovoto kamuolio ir 2,0 rezultatyvaus perdavimo vidurkius.
Sezono viduryje G. Radzevičius persikėlė į Vitorijos „Baskonia“ klubą ir pirmą kartą karjeroje išbandė save Eurolygos bei Ispanijos ACB lygos lygyje. Baskonijos gretose ACB pirmenybėse puolėjas per 27 rungtynes vidutiniškai pelnė po 4,8 taško, atkovojo 3,1 kamuolio ir atliko 1,1 rezultatyvaus perdavimo, o Eurolygoje per 25 rungtynes rinko po 4,7 taško ir 2,4 atkovoto kamuolio.
Klube tikimasi, kad G. Radzevičius vėl bus vienas svarbiausių komandos ramsčių abiejose aikštės pusėse – žaidėjas, galintis duoti energijos, stabilumo, gynybos, kovos dėl kamuolių ir lyderystės.
„Labai vertiname, kad po etapo Eurolygoje ir Ispanijoje Gytis pasirinko sugrįžti būtent į Vilnių. Tai žaidėjas, kuris puikiai pažįsta mūsų klubo kultūrą, reikalavimus ir atsakomybę, ateinančią kartu su šiais marškinėliais. Jis į šį etapą ateina brandesnis, sukaupęs vertingos patirties ir pasiruošęs vėl būti vienu svarbiausių mūsų komandos žmonių. Labai džiaugiamės šiuo sugrįžimu.“, – sakė Vilniaus „Ryto“ sporto direktorius Artūras Jomantas.
Pats G. Radzevičius taip pat neslepia, kad sugrįžimas į Vilnių jam turi ypatingą reikšmę.
„Labai džiaugiuosi sugrįždamas į „Rytą“. Grįžtu pasisėmęs patirties, pamatęs kitokio krepšinio ir nekantrauju vėl apsivilkti gimtojo miesto marškinėlius. Man „Rytas“ reiškia labai daug – užaugau būdamas šio klubo fanu, o čia subrendau kaip žaidėjas. Labai pasiilgau fanų ir jų kuriamo palaikymo, todėl nekantrauju vėl patirti tą nerealią atmosferą. Pirmyn, vilniečiai!“
Vilniaus „Rytas“ džiaugiasi dar kartą savo gretose matydamas G. Radzevičių ir linki jam sėkmingo naujo etapo su sostinės klubu.