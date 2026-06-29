Kosmosas: Eurolygos komanda už žaidėją ruošiasi pakloti 11 milijonų eurų

Kaip praneša „Marca“ žurnalistas Jose Luisas Martinezas, karališkasis klubas siekia bet kokiu būdu persivilioti „Valencia Basket“ aukštaūgį Jaime Pradillą. To link nukreipti veiksmai buvo pradėti dar prieš tai, kai atsistatydino didžioji „Real“ krepšinio sekcijos vadovybės dalis, tarp kurių buvo ir generalinio direktoriaus asistento pareigas užėmęs Martynas Pocius.
Tai nutuokdama „Valencia“ 2025-26 m. sezono metu pratęsė sutartį su 25-erių ispanu, tuo pačiu padidindama ir išpirką nuo 750 tūkst. eurų iki 1,5 milijono eurų.
„Real“ yra linkę mokėti šią išpirką, o vėliau J. Pradillai pasiūlyti ir penkerių metų kontraktą, kuriame, tikėtina, būtų įrašyta sąlyga, kad jis negali išvykti į NBA. Įskaitant išpirką ir naująjį kontraktą, „Real“ už aukštaūgį yra pasiryžę pakloti 11 milijonų eurų.
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Pasak „Marca“ žurnalisto, Valensijos komanda, kad jį išsaugotų savo sudėtyje, svarsto krepšininkui pasiūlyti tokio paties dydžio kontraktą, tačiau tiek klubo savininkas Juanas Roigas, tiek ir vyr. treneris Pedro Martinezas yra minėję, kad organizacija nepersistengs kariaudama pinigais siekiant išlaikyti turimus žaidėjus po sezono, kuriame buvo patekta į Eurolygos finalo ketvertą ir laimėta Ispanijos lyga.
25-erių centro ir sunkiojo krašto pozicijose galintis žaisti J. Pradilla Eurolygoje praėjusį sezoną vidutiniškai rinko po 6,8 taško, 4,1 atkovoto kamuolio ir 9,3 naudingumo balo. Ispanijos ACB lygoje aukštaūgio skaičiai – žymiai geresni: 10,2 taško, 5,8 atkovoto kamuolio ir 15,5 naudingumo balo.
„Valencia Basket“ šią vasarą už išpirkas paliko jau du žaidėjai: lyderis Jeanas Montero už 500 tūkst. eurų išpirką keliasi į Pirėjo „Olympiakos“, o gynėjas Brancou Badio už net 1,5 milijono eurų išpirką kitą sezoną atstovaus Atėnų „Panathinaikos“.
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