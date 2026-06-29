Specialistas užims ne tik trenerio, bet ir krepšinio operacijų vadovo pareigas. Australas jau yra dirbęs šiame klube – 2023–2025 metais ekipoje buvo trenerio asistentu, o praėjusį sezoną darbavosi NBA G lygos „San Antonio Spurs“ dukterinėje komandoje.
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J. Chance’as taip pat yra Australijos krepšinio rinktinės trenerių štabe.
Melburno klubas per istoriją šešiskart laimėjo Australijos lygą, o pastarąjį kartą tai padarė 2021 metais.
Praėjusiame sezone „United“ klubas Australijoje liko penktas ir neįveikė įkrintamųjų akistatų.
52-ejų D. Adomaitis dirbo Lietuvoje, buvo nacionalinės ekipos strategu 2016–2019 metais, po to vadovavo Klaipėdos „Neptūno“, Vilniaus „Ryto“ ir Jeruzalės „Hapoel“ ekipomis, o 2022–2026 m. treniravo Japonijos Tokijo „Alvark“.
Pastaruoju metu D. Adomaitis buvo kandidatu vėl sugrįžti į Vilniaus „Ryto“ ekipą, tačiau vilniečiai į stratego postą pasirinko buvusį Giedriaus Žibėno asistentą Nedą Pacevičių.