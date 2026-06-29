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Nekokios žinios D. Adomaičiui ir iš Australijos (1)

2026 m. birželio 29 d. 09:58
Lrytas.lt
Ketverius metus Japonijoje dirbęs lietuvis Dainius Adomaitis galėjo stoti prie dar vieno egzotinės šalies krepšinio klubo vairo. ESPN skelbė, kad D. Adomaitis ir buvęs Vilerbano ASVEL strategas Pierricas Poupet buvo pagrindiniais kandidatais vadovauti australų Melburno „United“ klubui. Vis dėlto, australai dirbti pas save pasikvietė jau žinoma veidą – įteikė net ketverių metų kontraktą žemiečiui Jacobui Chance’ui.
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Specialistas užims ne tik trenerio, bet ir krepšinio operacijų vadovo pareigas. Australas jau yra dirbęs šiame klube – 2023–2025 metais ekipoje buvo trenerio asistentu, o praėjusį sezoną darbavosi NBA G lygos „San Antonio Spurs“ dukterinėje komandoje.
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J. Chance’as taip pat yra Australijos krepšinio rinktinės trenerių štabe.
Melburno klubas per istoriją šešiskart laimėjo Australijos lygą, o pastarąjį kartą tai padarė 2021 metais.
Praėjusiame sezone „United“ klubas Australijoje liko penktas ir neįveikė įkrintamųjų akistatų.
52-ejų D. Adomaitis dirbo Lietuvoje, buvo nacionalinės ekipos strategu 2016–2019 metais, po to vadovavo Klaipėdos „Neptūno“, Vilniaus „Ryto“ ir Jeruzalės „Hapoel“ ekipomis, o 2022–2026 m. treniravo Japonijos Tokijo „Alvark“.
Pastaruoju metu D. Adomaitis buvo kandidatu vėl sugrįžti į Vilniaus „Ryto“ ekipą, tačiau vilniečiai į stratego postą pasirinko buvusį Giedriaus Žibėno asistentą Nedą Pacevičių.
Dainius Adomaitis

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