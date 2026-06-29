Prie „Ryto“ prisijungs dar vienas lietuvis

Basketnews žurnalistas Lukas Malinauskas skelbia, jog sostinės klubas baigia derinti paskutines detales su krepšininku.
27-erių M. Jogėla kitam sezonui turi kontraktą su Trento „Dolomiti Enerhia“ komanda, tačiau sutartyje yra numatyta išpirkos galimybė.
Italijoje M. Jogėla rinko po 10,1 taško, 3,8 atkovoto kamuolio, 2,9 rezultatyvaus perdavimo ir 10,2 naudingumo balo.
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Anksčiau Lietuvos krepšinio lygoje tauragiškis yra rungtyniavęs Alytaus Dzūkijos, Klaipėdos „Neptūno“ ir Vilniaus „Wolves“ komandose.
Krepšininkas jaunystėje yra tobulėjęs tiek „Ryto“, tiek Kauno „Žalgirio“ sistemose.
Matas JogėlaVilniaus RytasLietuvos krepšinio lyga (LKL)
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