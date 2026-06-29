S. Francisco ieško jį apšmeižusio žmogaus: „Kaunas yra mažas miestas“

S. Francisco „Instagram“ paskyroje pasidalino keliomis žinutėmis, kuriose kaltina vieną kaunietį apšmeižus jį ir pabandžius į tai įtraukti krepšininko merginą Janelle.
„Žmogau, kuris kažką pasakė ir sumelavo apie mane, pasinaudodamas „ChatGPT“ klastote – prašau parašyk man į asmeninę žinutę, užuot kažką kalbėjęs ir platinęs tai visur, ypač mano šeimai... Jei ne, aš tave susirasiu, ir taškas... Kaunas mažas.
Ir aš esu visiškai tikras, kad žinai, apie ką kalbu.
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Mes sutariam, viskas gerai. Bet žmonės nežino, iš kur mes esame kilę arba kur užaugome. Kartais geriau tiesiog sėdėti ant savo sofos, žiūrėti televizorių ir savo reikalų, nieko nesakyti arba net nekurti gandų, nes atsakomasis smūgis gali būti žiaurus visam gyvenimui.
Aš visada viską laikau savyje ir niekada nesiveliu į jokį viešą socialinių tinklų š**ą, bet dabar, kai tai liečia mano santykius, šeimą ir tuos žmones, kurie kuria netikras anketas...
Taip pat asmuo, kuris kažką nusiuntė Janelle ir apie tai sumelavo – jei esi geras žmogus, parašyk man asmeninę žinutę. Kaip ir sakiau, Kaunas yra mažas miestas, viskas yra sekama... Kadangi visi galvojate, kad čia viskas labai saldu, pažaiskim šį žaidimą, bet aš būsiu ne vienas“, – rašė S. Francisco.
Praėjusį sezoną S. Francisco buvo Kauno „Žalgirio“ lyderis Eurolygoje rinko po 16,5 taško, 2,9 atkovoto kamuolio, 6,5 rezultatyvaus perdavimo ir 19,2 naudingumo balo.
Po sėkmingo pasirodymo prancūzas persikels į Vilerbano ASVEL komandą.
Sylvainas FranciscoKaunasKauno Žalgiris
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