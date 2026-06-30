„Clippers“ sprendimas – K. Leonardą siunčia į buvusią NBA ekipą

Shamsas Charania iš ESPN skelbia, kad K. Leonardas bus išsiųstas į „Toronto Raptors“ mainais už Brandoną Ingramą, Gradey Dicką, du pirmojo rato šaukimus, vieną galimybę apsikeisti šaukimais ir du antrojo rato šaukimus.
K. Leonardas sugrįš į „Raptors“, su kuria 2019 metais laimėjo vieną iš savo dviejų NBA čempiono žiedų.
Jis vienoje ekipoje žaidė kartu su Jonu Valančiūnu, tačiau šis 2019 metų vasarį buvo iškeistas į „Memphis Grizzlies“ ekipą.
Kawhi LeonardasLos Angeles ClippersToronto Raptors
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