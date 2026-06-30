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„Clippers“ sprendimas – K. Leonardą siunčia į buvusią NBA ekipą

2026 m. birželio 30 d. 22:59
Lrytas.lt
NBA lygoje antradienį netrūksta rimtų sensacijų. Visų pirma, LeBronas Jamesas paskelbė, kad jis atsisveikina su „Los Angeles Lakers“ ekipa ir tęs savo karjerą kitoje NBA komandoje. Antradienio vakarą pranešta, kad vyks rimti mainai. „Los Angeles Clippers“ ekipa nutarė iškeisti savo žvaigždę Kawhi Leonardą.
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Shamsas Charania iš ESPN skelbia, kad K. Leonardas bus išsiųstas į „Toronto Raptors“ mainais už Brandoną Ingramą, Gradey Dicką, du pirmojo rato šaukimus, vieną galimybę apsikeisti šaukimais ir du antrojo rato šaukimus.
K. Leonardas sugrįš į „Raptors“, su kuria 2019 metais laimėjo vieną iš savo dviejų NBA čempiono žiedų.
Jis vienoje ekipoje žaidė kartu su Jonu Valančiūnu, tačiau šis 2019 metų vasarį buvo iškeistas į „Memphis Grizzlies“ ekipą.
Kawhi LeonardasLos Angeles ClippersToronto Raptors
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