„Real“ sugebėjo pervilioti savo konkurentų trenerį

Ispanijos dienraštis „Marca“ skelbia, jog „Karališkasis“ klubas susitarė P. Martinezu dėl trejų metų sutarties.
Skelbiama, jog Madrido ekipa „Valencia Basket“ klubui sumokės 1 mln. eurų išpirką.
P. Martinezas šį sezoną buvo pripažintas geriausiu Eurolygos treneriu ir sau už nugaros paliko Kauno „Žalgirio“ strategą Tomą Masiulį.
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Valensijos krepšininkai šiemet pirmą kartą klubo istorijoje pateko į Eurolygos finalinį ketvertą, o vėliau sugebėjo laimėti Ispanijos čempionatą.
Sergio Scariolo treniruotas „Real“ pasiekė Eurolygos finalą, tačiau Ispanijos čempionato ketvirtfinalyje netikėtai krito prieš Tenerifės „La Laguna“.