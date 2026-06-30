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A. Sabonį nustebino netikėta dovana: tokio vaizdo jis nesitikėjo pamatyti

2026 m. birželio 30 d. 23:27
Lrytas.lt
Kauno Šilainių mikrorajone praėjusią savaitę iškilmingai atidaryta atnaujinta krepšinio aikštelė, kuria parėmė ir projektą įgyvendino „Euroleague Basketball“ socialinės atsakomybės programa „One Team“, bendradarbiaudama su Kauno „Žalgiriu“.
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Aikštelė miestui turi ir simbolinę reikšmę – jos dangoje įamžintas Lietuvos krepšinio legendos Arvydo Sabonio siluetas. Atidarymo ceremonijoje dalyvavo ir pats Arvydas Sabonis.
„Krepšinis visada buvo Kauno širdies ritmas, o ši aikštelė skirta jaunajai kartai, kuri tą ritmą palaikys ateityje, – sakė Arvydas Sabonis. – Man garbė matyti savo siluetą šioje aikštelėje, tačiau svarbiausia, kad ši erdvė suteiks vaikams ir jaunimui vietą žaisti, tobulėti ir būti bendruomenės dalimi.“
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Tačiau legendinis A. Sabonis per renginį sulaukė simbolinės staigmenos, kuris tapo dar vienu „Žalgirio“ ir garsiausio šalies žaidėjo ryšiu.
Žalgirio ekipos instagramo paskyroje pasirodė vaizdo įrašas, kuriame krepšinio aikštelėje A. Sabonis gauna „Žalgirio“ ekipos dovanų maišelį.
A. Sabonis ištraukė iš maišelio jo turinį ir jo veidą nušvietė šypsena. Ten buvo marškinėliai. Ant jų buvo legendinio krepšininko atvaizdas, rodantis pergalės ženklą ir užrašas „Arvydas Sabonis #11“. Ten be to pavaizduoti ir žaidėjo karjeros kovų momentai.
Pamatęs dovaną, legenda suprato užuominą. Mat tiek per Eurolygos, tiek ir per LKL finalus televizijos kameros kaskart parodydavo „Žalgirio“ arenos tribūną, kurioje sėdėdavo ir žiūrėdavo mačus pats A. Sabonis.
Jis beveik visada į kameras parodydavo pergalės ženklą, o arenoje buvę aistruoliai šį gestą matydavo dideliame kube. Tad ant marškinėlių buvo pagautas momentas, kai A. Sabonis rodė šį sėkmės ženklą.
„Arvydui Saboniui marškinėliai patiko, patiks ir kiekvienam krepšinio fanui!“, – skelbiama instagramo žinutėje.
Arvydas SabonismarškinėliaiKauno Žalgiris

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