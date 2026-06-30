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Domantui Saboniui – svarbi žinia už Atlanto

2026 m. birželio 30 d. 08:24
Lrytas.lt
„Sacramento Kings“ klubui atstovaujantis Domantas Sabonis jau netrukus gali apsivilkti kitos komandos marškinėlius. Skelbiama, kad lietuvis potencialiai gali būti įtrauktas į mainų sūkurį.
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„The Athletic“ žurnalistas Samas Amickas skelbia, kad aukštaūgis iš Lietuvos kitą sezoną gali nutūpti Detroite.
To priežastimi yra tapęs „Detroit Pistons“ vidurio puolėjas Jalenas Durenas, kuris nepatenkintas savo vaidmeniu Detroito klube yra pasirengęs paprašyti mainų.
Skelbiama, kad viena iš pagrindinių kandidačių dalyvauti šio krepšininko mainuose yra „Sacramento Kings“, o tai tiesiogiai gali paliesti ir D. Sabonį.
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„J. Durenas nori žaisti Sakramente, o D. Sabonis yra sudomintas galimybės atsidurti „Pistons“, – prideda „The Athletic“ žurnalistas.
30-metis D. Sabonis praėjusiame NBA sezone vidutiniškai per dvikovą įmesdavo po 15,8 taško ir atkovodavo po 11,4 kamuolio.
Tuo metu J. Durenas įmesdavo po 19,5 taško ir atkovodavo po 10,5 kamuolio per rungtynes.
Domantas SabonisSacramento KingsNBA

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