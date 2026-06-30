Iš „Žalgirį“ palikusio Sylvaino Francisco – jautrūs žodžiai

Jau tapo aišku, kad prancūzas kitą sezoną žais savo gimtinėje ir apsivilks Vilerbano ASVEL marškinėlius.
Atsisveikindamas su Kauno „Žalgiriu“ S. Francisco negailėjo jautrių žodžių.
„Sunku žodžiais nusakyti, ką man reiškia šis klubas ir šis miestas. Nuo pat pirmos dienos, kai atvykau į Kauną aš pajutau, kad čia yra kažkas ypatingo. Kartu išgyvenome daugybę nepamirštamų akimirkų, ir niekada nepamiršiu to pergalingo metimo paskutinę sekundę prieš „Rytą“, kuris išlygino serijos rezultatą.
Tokios akimirkos išlieka visam gyvenimui. Šis sezonas buvo ypatingas. Užėmėme penktąją vietą Eurolygoje, patekome į atkrintamąsias varžybas, kovojome su stipriausiomis Europos komandomis ir sukūrėme prisiminimus, kurių iš mūsų niekas negalės atimti.
Tai buvo neįtikėtina kelionė. Tačiau labiausiai prisiminsiu ne tik krepšinį. Prisiminsiu žmones. Nuostabius sirgalius, kurie mus palaikė kiekviename žingsnyje, vaikus, laukdavusius po rungtynių vien dėl nuotraukos ar autografo, ir kiekvieną klubo darbuotoją, kuris nuo pirmos dienos leido man pasijusti kaip namuose.
„Žalgiris“ yra viena geriausių organizacijų Europoje, ir esu nuoširdžiai dėkingas už galimybę vilkėti šio klubo marškinėlius. Mano komandos draugams, treneriams, visam personalui ir visai „Žalgirio“ šeimai – ačiū už viską. Išvykstu pilna širdimi ir su prisiminimais, kurie liks su manimi visą gyvenimą. Kaunas visada užims ypatingą vietą mano širdyje. Tai nėra atsisveikinimas. Tai – iki pasimatymo. Ačiū, Kaunas“, – instagrame rašė S. Francisco.
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