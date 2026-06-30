M. Buzelį skambiai apibūdinęs M. Blaževičius juokėsi iš savęs: „Čia ne kaip mes“

Būtent Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės stovykloje apsilankęs „Žalgiris TV“ laidų vedėjas ir krepšinio komentatorius Rytis Kazlauskas pakalbino M. Blaževičių specialiam „Žalgiris Insider“ tinklalaidės epizodui.
„Kai kurie žaidėjai sezoną baigė prieš pusantros savaitės, pavyzdžiui, „Žalgirio“ žaidėjai. Jie nėra dar net pailsėję, jie yra žaidimo ritme. Yra ir žmonės kaip aš, kurie baigė sezoną gegužės 10 d., kurie spėjo ir pailsėti, ir tris savaites pasportuoti. Mes pasitinkame rinktinę visiškai skirtingu ritmu. Bandau grįžti į formą, o, tarkime, Ąžuolas stengiasi neleisti kūnui užmigti po tokio ilgo sezono.
J. Valančiūnas irgi yra gana seniai baigęs sezoną. Esame skirtingose formose ir trenerių štabas bando suvaldyti situaciją, kad visi būtume tame pačiame puslapyje“, – kalbėjo M. Blaževičius.
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Marekas papasakojo ir apie šią vasarą rinktinėje debiutavusius jaunuosius talentus iš NBA – Kasparą Jakučionį ir Matą Buzelį. Kalbėdamas apie Čikagos „Bulls“ žvaigždę, M.Blaževičius tikino, kad treniruotėse visi prisižiūri jo šuolių.
„Kas antras dėjimas treniruotėse yra toks. Jis tiesiog šoka ir jau ore nusprendžia, ką daryti su tuo kamuoliu. Čia ne taip kaip mes – turime susidėlioti kojytes ir sugalvoti prieš pašokant. Tą vieną iš tų dviejų opcijų“, – juokėsi aukštaūgis.
Vasarą M. Blaževičius sukirto rankomis su „Žalgiriu“ dėl kontrakto pagal formulę „2+1“. Po pirmojo etapo Kaune spėjęs sužaisti Santjago de Kompostelos „Obradoiro“, Vilniaus „Wolves“ ir Bursos „Tofaš“ komandose, žaidėjas tikina, kad į Kauną grįžta gerokai patobulėjęs.
„Jaučiuosi labai ramus. Tas pirmas atvykimas buvo tada, kai dar buvau jaunas ir žaidimo stiliaus nesuformavęs žaidėjas. Nežinojęs savo vietos ir nežinojęs savo galimybių, besimokantis. Nesu jaunas, bet esu dar iš jaunesnių žaidėjų, bet žinau savo žaidimo bruožus, esu pasisėmęs patirties. Skirtinguose lygiuose žaidžiau per tuos ketverius metus. Ta visa patirtis, galų gale, įrodymas, kad žemesniuose lygiuose žaisti galiu labai gerai arba net dominuoti.
Buvo logiškas sprendimas, kad kitas žingsnelis – Eurolyga. Tiesiog buvo klausimas, kur. Džiaugiuosi, kad pavyko grįžti ten, kur buvo mano pirmieji pasibandymai Eurolygoje. Labai norisi, kad tas sezonas ateitų greičiau, norisi grįžti, norisi vėl pasibandyti, norisi eiti žaisti, norisi tobulėti. Žinau, kad nebus lengva, bus sunkių akimirkų. Nauji išbandymai – labai laukiu to“, – mintimis dalijosi žalgirietis.
M. Blaževičius į būsimą kovą dėl minučių Eurolygos rotacijoje žiūri realistiškai ir supranta, kad intensyviame turnyre visi turės gauti žaidimo laiko.
„Kiekvienoje Eurolygos komandoje būtų reikėję kovoti dėl minučių. Nežaistum 30–35 minučių, kadangi Eurolyga yra per daug intensyvi lyga. Nemanau, kad gali žaisti tiek daug laiko tokiame aukštame lygyje. Pats suprantu, kad tokios didelės rolės, kokią turėjau „Tofaš“, Eurolygoje neturėsiu. Kadangi negali išlaikyti to tokio intensyvumo per visą laiką. Negali būti 100 procentų gynyboje ir puolime. Kažkur reikės pasitaupyti.
Puikiai suprantu, kad visur dažniausiai yra 2–3 dideli žaidėjai. Arba du dideli žaidėjai ir kitas, kuris gali žaisti per dvi pozicijas. Dienos gale komandoje yra 5 dideli krepšininkai. Tik klausimas, kokie yra klubo tikslai: ar tik laimėti vietinę lygą, o Eurolygoje – kaip gausis, ar kaip „Žalgirio“ – aukščiausi tikslai – eiti, būti atkrintamosiose, kovoti dėl vietos finalo ketverte ir laiminčioje komandoje būti yra geriau. Tai buvo vienas iš aspektų“, – pasakojo krepšininkas.
Tinklalaidėje Marekas taip pat papasakojo apie savo karjeros stoteles po pirmųjų sezonų Kaune. Antroje tinklalaidės dalyje, kurią gali peržiūrėti „Žalgiris Insider“ nariai, žaidėjas atsakė į šūsnį sirgalių klausimų.