Pasaulio U17 čempionate visus daužanti Lietuva kitą etapą pradės su autsaidere Japonija

Kinijos krepšininkai pirmame kėlinyje pirmavo 12:7, tačiau lietuviai atrado savo žaidimą ir po dešimties minučių kovos buvo priekyje 14:14. Po dviejų kėlinių Tomo Tarasevičiaus kariauna sugebėjo susikrauti 6 taškų persvarą – 39:33.
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Trečiame ketvirtyje kinai bandė pasivyti lietuvius, tačiau mūsų jaunuoliai surengė spurtą ir atitolo 62:47.
Vis dėlto prieš lemiamą kėlinį kinai sumažino atsilikimą iki 56:64. Įpusėjus ketvirtam kėliniui skirtumas siekė 8 taškus – 69:61.
Lietuvos krepšininkai sugebėjo išlaikyti persvarą ir laimėjo trečią mačą iš eilės. Atkrintamuosius mačus mūsiškiai pradės po dienos ir susikaus su Japonija, kuri A grupėje pralaimėjo visus tris mačus.
Japonijos ekipa 66:128 krito prieš JAV, 64:94 – prieš Italiją, 57:93 – prieš Prancūziją.
Prieš kinus ryškiausiai pasirodė Benas Biržinis, surinkęs 29 naudingumo balų – per 25 minutes pelnė 14 taškų (3/3 dvit., 2/3 trit., 2/2 baud.) ir atsikovojo 16 kamuolių.
14 taškų taip pat surinko Jokūbas Kukta, pridėjęs 7 rezultatyvius perdavimus.
Kristupas Sabeckas pelnė 11 taškų, o Gabrielius Buivydas prie pergalės prisidėjo 10 taškų.
Kinų ekipoje 18 taškų įmetė Minghao Shi.
17-mečių Pasaulio čempionato B grupėje lietuviai Kanadą 103:89 ir Kamerūną – 94:43, o kinai nugalėjo kamerūniečius 90:72, bet nusileido kanadiečiams 78:87.