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Pasaulio U17 čempionate visus daužanti Lietuva kitą etapą pradės su autsaidere Japonija

2026 m. birželio 30 d. 15:36
Lrytas.lt
Transliacija
Pasaulio septyniolikmečių čempionate Turkijos Stambule ir toliau be pralaimėjimų žengia Lietuvos krepšininkai. Antradienį B grupės mače mūsiškiai po vargų susitvarkė su Kinijos bendraamžiais 78:68 (15:14, 24:19, 25:23, 14:12) ir turi tris laimėjimus.
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Kinijos krepšininkai pirmame kėlinyje pirmavo 12:7, tačiau lietuviai atrado savo žaidimą ir po dešimties minučių kovos buvo priekyje 14:14. Po dviejų kėlinių Tomo Tarasevičiaus kariauna sugebėjo susikrauti 6 taškų persvarą – 39:33.
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Trečiame ketvirtyje kinai bandė pasivyti lietuvius, tačiau mūsų jaunuoliai surengė spurtą ir atitolo 62:47.
Vis dėlto prieš lemiamą kėlinį kinai sumažino atsilikimą iki 56:64. Įpusėjus ketvirtam kėliniui skirtumas siekė 8 taškus – 69:61.
Lietuvos U17 rinktinė pasaulio čempionate kovojo prieš Kiniją.<br>FIBA nuotr. Daugiau nuotraukų (12)
Lietuvos U17 rinktinė pasaulio čempionate kovojo prieš Kiniją.
FIBA nuotr.
Lietuvos krepšininkai sugebėjo išlaikyti persvarą ir laimėjo trečią mačą iš eilės. Atkrintamuosius mačus mūsiškiai pradės po dienos ir susikaus su Japonija, kuri A grupėje pralaimėjo visus tris mačus.
Japonijos ekipa 66:128 krito prieš JAV, 64:94 – prieš Italiją, 57:93 – prieš Prancūziją.
Prieš kinus ryškiausiai pasirodė Benas Biržinis, surinkęs 29 naudingumo balų – per 25 minutes pelnė 14 taškų (3/3 dvit., 2/3 trit., 2/2 baud.) ir atsikovojo 16 kamuolių.
14 taškų taip pat surinko Jokūbas Kukta, pridėjęs 7 rezultatyvius perdavimus.
Kristupas Sabeckas pelnė 11 taškų, o Gabrielius Buivydas prie pergalės prisidėjo 10 taškų.
Kinų ekipoje 18 taškų įmetė Minghao Shi.
17-mečių Pasaulio čempionato B grupėje lietuviai Kanadą 103:89 ir Kamerūną – 94:43, o kinai nugalėjo kamerūniečius 90:72, bet nusileido kanadiečiams 78:87.
Lietuvos vaikinų (U-17) krepšinio rinktinė

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