Su Kaunu atsisveikinęs S. Francisco paatviravo, dėl ko jam liūdniausia

Po laimėto Lietuvos krepšinio lygos titulo ir baigto sezono S. Francisco „Žalgiris TV“ pasidalijo savo emocijomis ir atsisveikino su Kaune jį pamilusiais sirgaliais. Visą video jau dabar galite išvysti „Žalgirio“ „YouTube“ kanale.
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„Džiaugiuosi, kad užbaigėme sezoną gera nata. Yra daugybė komandų, kurios nėra laimėjusios titulo, todėl labai džiaugiuosi. Prabėgo dveji metai, o mano galvoje tiek atsiminimų – atrodo, kad čia praleidau 10-metį.
Per šį etapą Kaune tikrai paaugau, subrendau, tapau atviresnis naujoms patirtims už aikštelės ribų ir jas atradau. Atsimenu, kai buvau jaunas ir neturėjau, kur treniruotis, neturėjau prieigos prie salės visą parą, todėl čia, kai turėjau visas sąlygas, mano tikslas buvo tapti geriausia savo versija, aukotis dėl komandos ir patekti į Eurolygos atkrintamąsias, finalo ketvertą bei jį laimėti.
Visi komandos vyrukai atidavė visas jėgas ir dauguma žmonių net nematė, kiek dirbome. Kartais buvo prastesnių dienų, bet mes išlikome kartu ir visada atsitiesdavome. Turiu tiek atsiminimų, istorijų ir atrodo, kad dar ne viskas, tačiau tai jau yra pabaiga ir dėl to man labai liūdna – ypač dėl sirgalių, kurie visada buvo kartu“, – atviravo S. Francisco.
Prancūzas taip pat pasidalijo istorija apie nepraeitą medicininę patikrą, o tuomet dėkojo „Žalgirio“ sirgaliams.
„Kaunas man tapo antraisiais namais. Aš netgi noriu čia nusipirkti namą, kad galėčiau sugrįžti vasaromis. Myliu šią vietą, fanai yra nuostabūs. Aš visada noriu jiems atsidėkoti ir kartu nusifotografuoti. Svarbiausia, kad jie yra labai pagarbūs.
Kai valgau, žmonės tiesiog paklausia, ar galės nusifotografuoti, kai baigsiu valgyti. Yra ir daug vaikų, o jiems aš tiesiog negaliu atsakyti „ne“. Sirgaliai visada bus mano širdyje, nes jie parodė labai daug meilės ir aš noriu jiems tai sugrąžinti. Be jų mes nebūtume pasiekę to, ką mums pavyko padaryti“, – sentimentaliai kalbėjo S. Francisco.