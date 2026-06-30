Tad Lietuvos krepšinio rinktinės treneris Rimas Kurtinaitis bando surasti tą geriausiųjų dvyliktuką, kuris žais šiame FIBA atrankos „lange“.
Antradienį pranešta, kad R. Kurtinaitis padėkojo dviem žaidėjams už darbą ekipoje.
Antradienio vakarą rinktinės trenerių štabas padėkojo už darbą Doviui Bičkauskiui ir Regimantui Miniotui.
„Dovis sutiko atvykti net ir turėdamas nedidelių sveikatos problemėlių. Tačiau puikiai dirbo treniruotėse ir sėkmingai įsiliejo į komandos žaidimą.
Regimantas apskritai, jau ne pirmą kartą yra tas žaidėjas, kuriam vienam paskutinių tenka padėkoti, bet jis yra patriotas ir profesionalas ir supranta savo rolę.
Esame labai dėkingi šiems dviems krepšininkams, už jų pagalbą ruošiantis mums ypatingai svarbioms pasaulio čempionato atrankos rungtynėms“, – sakė R. Kurtinaitis.
Nacionalinėje komandoje liko trylika krepšininkų.
Lietuvos krepšinio rinktinės kandidatų sąrašas
Arnas Velička (Klaipėdos „Neptūnas“)
Kasparas Jakučionis (Majamio „Heat“)
Augustas Marčiulionis (Vilniaus „Rytas“)
Margiris Normantas (Bilbao „Surne Basket“)
Ignas Sargiūnas (Vilniaus „Rytas“)
Ignas Brazdeikis (Kauno „Žalgiris“)
Matas Jogėla (Trento „Dolomiti Energia“)
Gytis Radzevičius (Vitorijos „Baskonia“)
Matas Buzelis (Čikagos „Bulls“)
Ąžuolas Tubelis (Kauno „Žalgiris“)
Donatas Tarolis (Klaipėdos „Neptūnas“)
Marekas Blaževičius (Bursos „Tofaš“)
Jonas Valančiūnas (Denverio „Nuggets“)
Regimantas MiniotasDovis BičkauskisRimas Kurtinaitis
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