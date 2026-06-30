Tapo žinoma, kiek sumokėta „Žalgiriui“ už S. Francisco išvykimą

„Žalgiris“ dar turėjo sutartį su prancūzu kitam sezonui, todėl kauniečiams, tinklalapio BasketNews žiniomis, už žaidėjo persikėlimą atiteks 400 tūkst. eurų išpirka.
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Tai nėra didžiausia, tačiau solidi išpirka už krepšininką.
2018 metais už Isaiah Hartensteiną, vykstantį į NBA, buvo gauta 700 tūkst. JAV dolerių išpirka, 2011 metais už Mirza Begičių – 600 tūkst. eurų, 2012 metais už Mantą Kalnietį, 2023 metais už Igną Brazdeikį ir 2011 metais už Martyną Pocių – po 500 tūkst. eurų.