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Tapo žinoma, kiek sumokėta „Žalgiriui“ už S. Francisco išvykimą

2026 m. birželio 30 d. 17:06
Lrytas.lt
Kauno „Žalgirio“ lyderis Sylvainas Francisco jau paliko ekipą ir keliasi į Vilerbano ASVEL. Tačiau jau žinoma, kiek už prancūzo išvykimą gaus Kauno klubas kaip išpirką.
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„Žalgiris“ dar turėjo sutartį su prancūzu kitam sezonui, todėl kauniečiams, tinklalapio BasketNews žiniomis, už žaidėjo persikėlimą atiteks 400 tūkst. eurų išpirka.
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Tai nėra didžiausia, tačiau solidi išpirka už krepšininką.
2018 metais už Isaiah Hartensteiną, vykstantį į NBA, buvo gauta 700 tūkst. JAV dolerių išpirka, 2011 metais už Mirza Begičių – 600 tūkst. eurų, 2012 metais už Mantą Kalnietį, 2023 metais už Igną Brazdeikį ir 2011 metais už Martyną Pocių – po 500 tūkst. eurų.
Kauno ŽalgirisVilerbano ASVELSylvainas Francisco

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