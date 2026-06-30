Vilniaus „Rytas“ pristatė dar vieną naujoką

M. Jogėlos ryšys su Vilniaus krepšiniu prasidėjo dar 2015–2016 m. sezone, kai jis rungtyniavo tuometinio „Lietuvos ryto-2“ jaunimo ekipoje ir sėkmingai atstovavo klubui Eurolygos jaunimo turnyre (ANGT). Vėliau, 2019 m., puolėjas prisijungė prie Klaipėdos „Neptūno“. Pajūryje praleisti keturi sezonai krepšininkui atnešė svarių asmeninių įvertinimų – 2023 m. M. Jogėla buvo pripažintas labiausiai patobulėjusiu LKL sezono žaidėju.
Šį įvertinimą pelnęs puolėjas vėliau patirtį kaupė Ispanijos bei Italijos aukščiausiose lygose, taip pat vieną sezoną praleido kito sostinės klubo gretose. M. Jogėla taip pat turi sukaupęs vertingos patirties atstovaudamas šalies rinktinėms – su Lietuvos jaunių (U-18) ekipa jis yra iškovojęs Europos čempionato sidabro medalį, o pastaraisiais metais reguliariai vilki Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės marškinėlius FIBA atrankos languose.
„Nusprendžiau prisijungti prie „Ryto“, nes jaučiau didelį klubo pasitikėjimą manimi. Tai ambicinga organizacija, kuri visuomet kelia aukštus tikslus, o man tai buvo ypač svarbu renkantis kitą karjeros žingsnį. Tikiu, kad čia galėsiu tobulėti ir padėti komandai siekti pergalių, – teigė M. Jogėla. – Visuomet smagu žaisti ten, kur žmonės gyvena krepšiniu, todėl nekantrauju apsivilkti „Ryto“ marškinėlius ir visa tai patirti. Sirgaliai ir komanda gali iš manęs tikėtis daug energijos ir atsidavimo – esu komandinis žaidėjas, kuris visuomet atiduoda visas jėgas ir daro viską dėl komandos pergalių.“
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Praėjusį 2025–2026 m. sezoną M. Jogėla rungtyniavo Trento „Dolomiti Energia“ klube Italijoje. Europos taurės („EuroCup“) turnyre puolėjas sužaidė 18 susitikimų, per kuriuos vidutiniškai aikštelėje praleisdavo po 22:30 minutes.
Per šį laiką jis pasižymėjo 10,1 taško (pataikymas: 51,4 proc. dvitaškių, 38,9 proc. tritaškių), 3,8 atkovoto kamuolio bei 2,9 rezultatyvaus perdavimo vidurkiais, rinkdamas po 10,2 naudingumo balo. Italijos čempionate („Lega Basket Serie A“) žaidėjo rodikliai išliko panašūs – vidutiniškai 23 aikštelėje praleistos minutės, pelnomi 10,1 taško, sugriebiami 3,1 atkovoto kamuolio bei atliekami 2,8 rezultatyvaus perdavimo.
„Džiaugiamės pasirašę sutartį su dar vienu talentingu lietuviu, kuris jau spėjo įrodyti savo vertę tiek žaisdamas Lietuvoje, tiek europiniuose turnyruose. Galime išskirti jo fizines savybes bei atletiškumą – tai neabejotinai mums padės tiek poziciniame bei greitajame puolime, tiek gynyboje. – Apie naujoką kalbėjo „Ryto“ vyriausiasis treneris Nedas Pacevičius“. – Matas pasižymi puikiu charakteriu, todėl bus puikus pastiprinimas komandos rūbinėje, ir tikimės, kad jis taps viena iš sėkmingos mūsų dėlionės dalių.“
Vilniaus RytasMatas JogėlaLietuvos krepšinio lyga (LKL)
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