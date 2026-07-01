Ant „Ryto“ durų slenksčio – pirmasis naujokas legionierius

Basketnews žurnalistas Donatas Urbonas skelbia, kad sostinės klubas yra pažengusiose derybose su 26-erių amerikiečiu Michaelu Devoe.
Praėjusį sezoną Ankaros „Turk Telekom“ praleidęs legionierius Europos taurėje rinko po 9 taškus, 2,4 atkovoto kamuolio, 3,4 rezultatyvaus perdavimo ir 10,4 naudingumo balo.
Turkijos klubas Europos taurėje pasiekė pusfinalio etapą.
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Po studijų baigimo 2022 metais gynėjas bandė savo laimę G lygoje, tačiau netrukus pradėjo legionieriaus karjerą.
Krepšininkas spėjo pažaisti Izraelyje, Vokietijoje ir Puerto Rike.