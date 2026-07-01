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Ant „Ryto“ durų slenksčio – pirmasis naujokas legionierius

2026 m. liepos 1 d. 15:45
Lrytas.lt
Vilniaus „Ryto“ klubas tęsia komplektacijos darbus ir artėja prie sutarties pasirašymu su pirmuoju legionieriumi.
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Basketnews žurnalistas Donatas Urbonas skelbia, kad sostinės klubas yra pažengusiose derybose su 26-erių amerikiečiu Michaelu Devoe.
Praėjusį sezoną Ankaros „Turk Telekom“ praleidęs legionierius Europos taurėje rinko po 9 taškus, 2,4 atkovoto kamuolio, 3,4 rezultatyvaus perdavimo ir 10,4 naudingumo balo.
Turkijos klubas Europos taurėje pasiekė pusfinalio etapą.
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