Atskleidė, kodėl L. Jamesas palieka „Lakers“: klubui tai – dūris į paširdžius

Žinią apie LeBrono užmojus pranešė ESPN žurnalistas Shamsas Charania. Tuo tarpu kitas ESPN žurnalistas Davidas McMenaminas atskleidė ir tai, kodėl 41-erių puolėjas palieka Los Andželą.
„Skyręs laiko pailsėti ir viską apgalvoti, LeBronas Jamesas priėmė sprendimą, kad toliau nori žaisti „prasmingą, konkurencingą krepšinį“, – cituodamas su situacija susipažinusius asmenis socialiniame tinkle X rašė žurnalistas.
Tai – tiesioginis smūgis „Lakers“ komandai ir jos fanams, mat, jei tai tiesa, taip yra netiesiogiai teigiama, kad net sudėtyje ir turint Luką Dončičių „Lakers“, LeBrono manymu, nėra pajėgūs nieko laimėti.
Susiję straipsniai
Šiuo metu labiausiai paplitusi teorija ir gandas L. Jameso karjerą veda į „Golden State Warriors“, kur jis suvienytų jėgas su Stephenu Curry ir Draymondu Greenu. D. Greenas prieš keletą dienų atsisakė pasirašyti pelningesnį kontraktą, negu galėtų, o tai dar labiau sustiprino spekuliacijas.