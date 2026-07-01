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Atskleidė, kodėl L. Jamesas palieka „Lakers“: klubui tai – dūris į paširdžius

2026 m. liepos 1 d. 15:13
Lrytas.lt
Šią savaitę paaiškėjo, kad NBA superžvaigždė LeBronas Jamesas karjeros „Los Angeles Lakers“ komandoje nebetęs ir rinksis kelią kitoje ekipoje. Dabar tapo aiški ir priežastis, lėmusi šį sprendimą.
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Žinią apie LeBrono užmojus pranešė ESPN žurnalistas Shamsas Charania. Tuo tarpu kitas ESPN žurnalistas Davidas McMenaminas atskleidė ir tai, kodėl 41-erių puolėjas palieka Los Andželą.
„Skyręs laiko pailsėti ir viską apgalvoti, LeBronas Jamesas priėmė sprendimą, kad toliau nori žaisti „prasmingą, konkurencingą krepšinį“, – cituodamas su situacija susipažinusius asmenis socialiniame tinkle X rašė žurnalistas.
Tai – tiesioginis smūgis „Lakers“ komandai ir jos fanams, mat, jei tai tiesa, taip yra netiesiogiai teigiama, kad net sudėtyje ir turint Luką Dončičių „Lakers“, LeBrono manymu, nėra pajėgūs nieko laimėti.
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Šiuo metu labiausiai paplitusi teorija ir gandas L. Jameso karjerą veda į „Golden State Warriors“, kur jis suvienytų jėgas su Stephenu Curry ir Draymondu Greenu. D. Greenas prieš keletą dienų atsisakė pasirašyti pelningesnį kontraktą, negu galėtų, o tai dar labiau sustiprino spekuliacijas.
LeBronas JamesasLos Angeles LakersNBA

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