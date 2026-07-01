J. Lekšas akcentavo Lietuvos potencialą, bet nesuprato R. Kurtinaičio: „Kada jei ne dabar?“

Pirmajame epizode duetas pažvelgė į būsimą pasaulio čempionato atrankos langą, naujos eros su jaunaisiais NBA talentais pradžią, pralaimėjimą Ukrainai, klausimą dėl Jono Valančiūno gynybos ir įspūdingą Ąžuolo Tubelio formą.
Laidos pradžioje netrūko ir lengvo pasikandžiojimo.
„Neslėpsiu, Vaidai, pirminis planas pasikviesti į laidą buvo Paulius Vaitiekūnas, bet jis šį mėnesį per daug užsiėmęs, tad teko šią laidą praleisti. Tu visada esi mūsų planas B“, – Čeponį sveikino Lekšas.
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„Aš irgi esu gana išsunktas, nes tokiu oru riebesniems atletams yra sudėtingiau“, – šmaikščiai atsakė Čeponis.
Vis dėlto greitai pokalbis pasisuko apie krepšinį. Pirmąkart su Lietuvos marškinėliais pluša ryškiausi šalies talentai – 20-metis Kasparas Jakučionis ir 21-erių Matas Buzelis.
Jaunuolių prisijungimas prie nacionalinės komandos kelia milžinišką ažiotažą, tačiau rinktinė dar nėra pačios pajėgiausios sudėties. Lekšas pažvelgė į platesnį paveikslą ir įžvelgė be galo daug pozityvo.
„Aš matau rinktinės veidą ir matau, kad joje dar nėra Roko Jokubaičio, Domanto Sabonio, Tado Sedekerskio, Arno Butkevičiaus, – kalbėjo Lekšas. – Aš čia matau elitinę komandą pasauliniu lygmeniu. Jei ji patenka į čempionatą ir susirenka visa sudėtis, tai realiai pretenduoja į medalius.“
Anot jo, Lietuvos krepšinis artimiausiais metais gali sulaukti ypatingos rinktinės versijos.
„Ateina kosminė karta, svarbu dabar nesusideginti atrankoje, nes atrodo, kad dabartinėje situacijoje į pasaulio čempionatą patekti yra sudėtingiau nei jame kažką nuveikti. Pagal visą rinktinės braižą, pagal dabartinius žaidėjus, tai atrodo kaip tobuliausia rinktinė pagaliau atrakinti ir Domantą Sabonį“, – mintį tęsė Jonas.
Pralaimėjimas Ukrainai – nerimo signalas?
Visgi pirmasis naujos eros su Jakučioniu ir Buzeliu blynas prisvilo – Rimo Kurtinaičio auklėtiniai sekmadienį Šiauliuose kontroliniame susitikime 92:96 nusileido Ukrainos krepšininkams.
Nors rinktinės atstovai po mačo tragedijos nedarė, Čeponis pripažino, kad įspūdis nebuvo malonus.
„Lengvas liūdesiukas, šiek tiek neramu. Nors Kurtinaitis ramina, kad čia viskas tvarkoje, viskas pagal planą. Reikėjo laimėti, būtų visai kitokia nuotaika, kitoks ūpas prieš oficialias rungtynes, – sakė Čeponis. – Iš kitos pusės, galbūt išeis į naudą toks sukrėtimas. Nepradės visi galvoti, kokie esame geri.“
Jam labiausiai užkliuvo Lietuvos gynyba, ypač situacijos su Jonu Valančiūnu ginantis prieš mobilų ir tolimais metimais paremtą varžovų puolimą.
„Pirmasis įspūdis gana prastas, pirmiausia – gynyboje. Pasitvirtino tai, kad sunku apsiginti su Valančiūnu, kai varžovai turi metančių žaidėjų, ypač po driblingo, kaip Kovliaras ar Mykhailiukas pirmoje pusėje, – analizavo Čeponis. – Buvo panašus vaizdas, kaip su islandais, kai Fridrikssonui buvo pastatoma užtvara ir jis mesdavo laisvas.“
Lekšas panikos kelti nenorėjo, tačiau ir jis neslėpė nusivylimo.
„Panikos nedarau, bet jei tu nori ugdytis nugalėtojų mentalitetą, o pralaimi prieš tokią Ukrainos rinktinę, kuri visą antrą pusę žaidžia be lyderio, yra truputėlį gedinga“, – teigė Jonas.
Pasak jo, puolimas šiai rinktinei neturėtų kelti didelių klausimų. Jis pritartė kolegai, kad problema – kitoje aikštės pusėje.
„Apie puolimą net nesinori kalbėti, jame viskas lengvai gaunasi, – pradėjo Lekšas. – Su dabartiniu talentu... Turi Jakučionį, Valančiūną, Buzelį, Tubelį. Viskas ten tvarkoje. Didysis klausimas yra gynyba.
Visi jau jungia panikos mygtuką, bet man pirmiausia buvo keisti Kurtinaičio komentarai po rungtynių, kad gynyboje buvo palikta improvizacija ir sprendimai patiems žaidėjams. Vienintelės draugiškos rungtynės... Kada jei ne dabar pasibandyti kažkokias schemas? Ar tu iškart stebuklingai pradėsi žaisti prieš britus?
Kitas dalykas, visas vasaras Valančiūnui užtrunka įeiti į formą. Visi jau sako, kaip jis čia „Žalgiryje“ bus atakuojamas, bet JV, ir praeitą vasarą buvo tas pats, jis mėnesį pasportavęs yra visai kitoks. Panikos mygtuko nespaudžiu žvelgiant į klubinį sezoną, bet dabar jis tikrai yra smarkiai atakuojamas“, – sakė Lekšas.
Jakučionio debiutas: „Atrodė kaip Šaras geriausiais laikais“
Viena ryškiausių pozityvių rungtynių su Ukraina temų tapo Kasparo Jakučionio debiutas. Debiutinį sezoną NBA sužaidęs vilnietis mače su ukrainiečiais užfiksavo dvigubą dublį – per 30 minučių pelnė 12 taškų (2/3 dvit., 2/5 trit., 2/4 baud.), išdalijo 10 rezultatyvių perdavimų, atkovojo 4 ir perėmė 2 kamuolius bei triskart suklydo.
Lekšą nustebino tai, kaip brandžiai jaunuolis atrodė vos po kelių treniruočių su nacionaline komanda.
„Jis nesitreniravo tris savaites, prieš mačą turėjo dvi treniruotes ir iškart atrodė kaip visiškas veteranas. Jam 20 metų, bet kaip jis viską sukontroliuoja“, – įspūdžiu dalijosi Lekšas.
Vis dėlto Joną dar kartą nustebino Kurtinaičio mintis. Šįkart apie tai, kad Jakučionis labiau matomas kaip atakuojantis gynėjas, o ne įžaidėjas.
„Vėl apie Kurtinaičio komentarus... Sako, kad jį mato atakuojančiu gynėju. Aš suprasčiau jei šalia būtų Rokas Jokubaitis, bet šioje rinktinėje reikia atakų organizatoriaus, – sakė Lekšas. – Kokie perdavimai... Atrodė kaip Šaras geriausiais laikais.“
Kritikos rinktinės strategui nebuvo pagailėta ir dėl dvyliktuko pasirinkimo.
„Kitas dalykas, tu neregistruoji Marčiulionio, registruoji Bičkauskį ir pasakai kažkokią nesąmoningą frazę, kad tau reikia, jog persivarytų kamuolį, – piktinosi Jonas. – Ką, Marčiulionis to negali padaryti? Čia yra skirtingi pasauliai jei lyginame Marčiulionį su Bičkauskiu.
Ypač jei tu nori Jakučionio antroje pozicijoje, tam ir yra kontrolinis mačas išsibandyti Marčiulionį šioje aplinkoje. Aplink visą rinktinę eina pozityvas, nes matai kiek talento, bet ir daug negatyvo, kai matai, kaip vyksta dalykai šalia aikštelės.“
Buzelio atletizmas – įspūdingas, bet Europos krepšinis reikalauja adaptacijos
Ne ką mažesnį, o galbūt ir didesnį ažiotažą kėlė ir Mato Buzelio debiutas. Visgi 21-erių Čikagos „Bulls“ atstovui pirmosios rungtynės klostėsi kiek sudėtingiau.
Puolėjas per 23 minutes surinko 9 taškus (2/8 dvit., 1/2 trit., 2/3 baud.), 6 sugriebtus kamuolius, 3 rezultatyvius perdavimus, bloką ir klaidą.
Visgi su Lietuvos rinktinės aplinkos žmonėmis bendravęs Lekšas neslėpė, kad gyvai matomas puolėjo fizinis potencialas palieka milžinišką įspūdį.
„Žiūriu apšilimą, girdėjau ir kaip ten visą savaitę stovykloje atrodė. Na, žmonės, kurie matę daug, sako gyvai tokių dalykų neregėję, kokias fizines ir atletines savybes turi Buzelis“, – patikino Lekšas.
„Bet vis tiek pamatai, kad Europos krepšinis, jei nesi jo ragavęs, yra nelengvai perkandamas, – pridėjo jis. – Ypač jei neturi stabilaus metimo – visi ties tavimi rizikuos ir spausis po krepšiu.
Jis startavo gražiai – tritaškis ir dėjimas. Bet vėliau į pagalbas atėjo antras, trečias žmogus ir matėme, kad su nusimetimais dar kol kas sunkiai“, – teigė Lekšas.
„Akivaizdu, kad jis NBA nepratęs prie tokio dvigubinimo“, – pridėjo Čeponis.
Kas laukia lange?
Lietuviai šiame lange sužais dvejas didelės svarbos rungtynes atrankoje į 2027-ųjų pasaulio čempionatą. Ketvirtadienį Klaipėdoje laukia mūšis su Didžiąja Britanija, o sekmadienį – susitikimas išvykoje su Italijos krepšininkais.
Pirmajame rate mūsiškiai britus išvykoje stebuklingai įveikė po Igno Sargiūno šou (89:88), o italams apmaudžiai pralaimėjo namuose (81:82).
„Dabar, kaip ir futbolą, taip ir krepšinį žaisti moka visi. Britai išvykoje įveikė Islandiją, namie jau faktiškai buvo nugalėję lietuvius ir sužaidė tik vieną prastą mačą – namie su Italija, – į pirmąjį Lietuvos oponentą lange žvelgė Čeponis. – Išvykoje ir ten gerai kapojosi. Tikrai pavojingas varžovas.“
Dar didesnis svoris teks mačui su Italija. Lekšas pabrėžė, kad ši dvikova gali turėti tiesioginę įtaką Lietuvos keliui į pasaulio čempionatą.
„Ant šių rungtynių praktiškai pastatytas bilietas į pasaulio čempionatą, kadangi laimėjus tu įgauni tarpusavio pranašumą (prieš Italiją), – kalbėjo Jonas. – Tuomet kitame etape tau užtektų dukart nugalėti bosnius ir būtume čempionate, nereikėtų būtinai įveikti turkų ar serbų. Užduotis labai aiški.“
Nors italai versis be Simone Fontecchio, Nicolo Melli ir Alessandro Pajolos, Lekšas nemano, kad tai Lietuvai leidžia atsipalaiduoti.
„Jie kontrolinės rungtynėse vis tiek nugalėjo kroatus ir slovėnus. Bėgantis, lekiantis tritaškių žaidimas. Tai nėra parankus varžovas Jonui Valančiūnui. Žinant, kad žaidi išvykoje, truputėlį neramu“, – reziumavo Lekšas.
Primename, kad Lietuvos rinktinė atrankos D grupėje su Islandija dalijasi 2–3 vietomis (abi 2–2). Pirmoje pozicijoje žengia italai (3–1), o paskutinėje – ketvirtoje – britai (1–3).
Į kitą etapą, į kurį bus išsinešami pirmoje grupėje užfiksuoti tarpusavio rezultatai, žengs trys geriausios grupės komandos. Antrajame etape D grupė susidurs su trimis geriausiomis C grupės ekipomis. Iš naujos šešių ekipų grupės į planetos pirmenybes prasibraus trys pajėgiausios rinktinės.
C grupėje varžosi Turkija (4–0), Serbija, Bosnija ir Hercegovina (abi 2–2) ir Šveicarija (0–4).
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