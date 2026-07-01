Nesėkmės priežastį prieš Ukrainą paaiškinęs R. Kurtinaitis: „Energija turėtų sugrįžti“

Lietuvai ketvirtadienį Klaipėdoje stos į dvikovą prieš Didžiąją Britaniją atrankoje į pasaulio krepšinio čempionatą.
Prieš šią dvikovą R. Kurtinaičio auklėtiniai spėjo sužaisti kontrolines rungtynes prieš Ukrainą, tačiau jose lietuviai patyrė nesėkmę 92:96.
„Mes dirbome kryptingai. Jeigu grįžtant prie draugiškų rungtynių, specialiai joms nesiruošėme. Turime savo planą, kurį sekame bei pasiruošime kaip ir įvykdėme.
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Šiek tiek susitrumpinome treniruotes. Manau, pagrindinė problema, kad mes vėliau susirinkome negu ukrainiečiai. Mums trūko greičio, to tokio aktyvumo, bet dabar mes kaip ir pagal visą tą planą atsišviežinome.
Turime fizinio rengimo trenerius, kurie mums tą planelį sudarė. Viskas kaip ir turėtų būti gerai tuo atžvilgiu, kad ta energija turėtų sugrįžti. Kaip apsiginsime ir užpulsime, matysime rytoj“, – kalbėjo R. Kurtinaitis.
Pirmose tarpusavio rungtynėse lietuviai išsigelbėjo tik įspūdingo Igno Sargiūno šou dėka ir tuomet išvykoje šventė pergalę 89:88.
R. Kurtinaitis atskleidė, jog varžovų sudėtis šįkart bus šiek tiek pasikeitusi, tačiau jų tikslios svarbos nežino.
„Britų sudėtis truputėlį pasikeitusi. Nėra kai kurių žaidėjų. Nežinau, kokios svarbos tie žaidėjai. Žinome rungtynių svarbą ir mes ruošiamės taip, lyg jie būtų stipriausios sudėties, kaip Europos čempionate ir praeitame lange. Mes matėme jų pavojingumą. Ruošiamės taip, lyg atvažiuotų visi. Nekreipiame dėmesio, kad kas nors neatvažiavo, turime žaisti visa jėga ir siekti pergalės“, – įžvalgomis dalijosi Lietuvos rinktinės strategas.
Lietuvos ir Didžiosios Britanijos dvikova ketvirtadienį prasidės 18.30 val., o mačo eigą gyvai galėsite sekti Lrytas portale.