S. Francisco apžvelgė savo etapą „Žalgiryje“: vieną epizodą įsirėmino namie

„Šiurpuliukai. Čia buvo neįtikėtina. Mes turėjome 16 taškų deficitą, sugrįžome ir galėjome uždaryti rungtynes dar anksčiau, bet prisirinkome kvailų pražangų. Atsimenu, kad treneris man pasakė, jog dabar reikia mano magijos ir aš buvau tam pasiruošęs. Jie jau norėjo švęsti titulą ir aš tai iš jų atėmiau.
Dar prieš rungtynes mačiau titulą ir pasakiau sau, kad jie čia tikrai nešvęs, mes švęsime Kaune ir titulas liks Kaune, todėl šis metimas buvo tiesiog kosmiškas. Aš vis dar pasižiūriu šį klipą, nes dirbu labai sunkiai, kad atsidūręs tokiose situacijose nepramesčiau“, – 2024–2025 m. sezono finalo seriją prisiminė prancūzas.
S. Francisco reagavo ir į savo dėjimus prieš Bolonijos „Virtus“ bei per Tariką Biberovičių.
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„Jis norėjo šokti ir tikrai to nesitikėjo. Daug žmonių yra nustebę, kad galiu taip kilti ir įdėti. Visada sakau ir aukštiems komandos draugams, kad kai gaunate kamuolį baudos aikštelėje, bandykite dėti iš viršaus, nes tuomet yra didesnė tikimybė išprovokuoti pražangą. Aišku, aš esu žemesnis, todėl žinau, kad bandydamas dėti tikriausiai gausiu pražangą prieš save.
Šitas dėjimas buvo nuostabus, atsimenu, kad sau mintyse pasakiau, jog turiu pabandyti. Net jei ir nebūtų pavykę, galbūt būčiau vis tiek išjudinęs visą komandą. Turiu šio dėjimo nuotrauką namuose – tai yra beprotiška“, – gražiausią Eurolygos sezono dėjimą pakomentavo S. Francisco.
S. Francisco taip pat peržiūrėjo ir juokingus klipus, kuriuose dainavo ir atliko savo priešrungtyninę rutiną su Arnu Butkevičiumi.
„Žinau, kad atrodome kvailai, bet man tai labai patiko. Taip ir atsiranda ryšys tarp komandos draugų. Su Arnu esame labai artimi, o man atrodo, kad prieš rungtynes reikia tokių dalykų, kad visi kartu įsivažiuotume. Žmonės gal to nelabai supranta, bet tai tave paruošia rungtynėms ir padeda pasikrauti emociškai“, – pasidalijo prancūzas.
Galiausiai S. Francisco papasakojo 100-ojo pelnyto taško ir sušių priešistorę bei atskleidė pergalės šventimo su „Green White Boys“ tradicijos atsiradimą.