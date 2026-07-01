Su vėjeliu: neįtikėtinai spurtavusi U17 rinktinė aštuntfinalyje nupūtė japonus

Nors po dviejų kėlinių komandas skyrė tik 7 taškai (35:28), lietuviai trečiajame kėlinyje spurtavo ir ketvirtyje likus žaisti kiek dvi su puse minutės jau pirmavo 21 taško persvara (59:38).
Japonai ketvirtojo kėlinio pradžioje atsilikimą kiek sumažino (62:51), tačiau atsakė neįtikėtinu spurtu 20:0 (81:51) ir užsitikrino pergalę.
Rezultatyviausias mūsiškių gretose buvo Gabrielius Buivydas, pelnęs 20 taškų, atkovojęs 8 kamuolius ir surinkęs 20 naudingumo balų. Dvigubą dublį užfiksavo Simas Raščius, surinkęs 10 taškų, 11 atkovotų kamuolių ir 23 naudingumo balus.
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17 taškų pelnė Kristupas Sabeckas, 16 – Vytis Šliogeris, 10 – Jokūbas Kukta.
Japonijos gretose 20 taškų pelnė Chusonjakku Shiratani.
Ketvirtfinalyje lietuvių lauks Serbijos ir Naujosios Zelandijos poros nugalėtojas. Šių rinktinių rungtynės – trečiadienį, liepos 1-ąją, 18:00 val. Lietuvos laiku.