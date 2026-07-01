SportasKrepšinis

Su vėjeliu: neįtikėtinai spurtavusi U17 rinktinė aštuntfinalyje nupūtė japonus

2026 m. liepos 1 d. 13:53
Lrytas.lt
Tomo Tarasevičiaus vadovaujama Lietuvos vaikinų U17 krepšinio rinktinė ir toliau tęsia pergalingą žygį pasaulio čempionate. Įspūdingą antrąją rungtynių pusę sužaidę lietuviai 98:62 (17:15, 18:13, 27:19, 36:15) sutriuškino Japonijos atstovus ir pateko į ketvirtfinalį.
Daugiau nuotraukų (2)
Nors po dviejų kėlinių komandas skyrė tik 7 taškai (35:28), lietuviai trečiajame kėlinyje spurtavo ir ketvirtyje likus žaisti kiek dvi su puse minutės jau pirmavo 21 taško persvara (59:38).
Japonai ketvirtojo kėlinio pradžioje atsilikimą kiek sumažino (62:51), tačiau atsakė neįtikėtinu spurtu 20:0 (81:51) ir užsitikrino pergalę.
Rezultatyviausias mūsiškių gretose buvo Gabrielius Buivydas, pelnęs 20 taškų, atkovojęs 8 kamuolius ir surinkęs 20 naudingumo balų. Dvigubą dublį užfiksavo Simas Raščius, surinkęs 10 taškų, 11 atkovotų kamuolių ir 23 naudingumo balus.
Susiję straipsniai
Įspūdingas šou: Lietuvos 17-mečiai be gailesčio sutriuškino varžovus pasaulio čempionate

Įspūdingas šou: Lietuvos 17-mečiai be gailesčio sutriuškino varžovus pasaulio čempionate

Kosminis žaidėjo pasirodymas Lietuvos U17 rinktinei nukalė pergalę pasaulio čempionate

Kosminis žaidėjo pasirodymas Lietuvos U17 rinktinei nukalė pergalę pasaulio čempionate

Lietuvos septyniolikmečiai pasaulio čempionate: kas jų laukia turnyre

Lietuvos septyniolikmečiai pasaulio čempionate: kas jų laukia turnyre

17 taškų pelnė Kristupas Sabeckas, 16 – Vytis Šliogeris, 10 – Jokūbas Kukta.
Japonijos gretose 20 taškų pelnė Chusonjakku Shiratani.
Ketvirtfinalyje lietuvių lauks Serbijos ir Naujosios Zelandijos poros nugalėtojas. Šių rinktinių rungtynės – trečiadienį, liepos 1-ąją, 18:00 val. Lietuvos laiku.
Lietuvos vaikinų (U-17) krepšinio rinktinėpasaulio čempionatas

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.