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„Duok, Dieve, gerai pasibaigtų“: R. Kurtinaitis atsivėrė apie rungtynes staiga sustabdžiusį momentą (1)

2026 m. liepos 2 d. 22:35
Lietuvos rinktinės rungtynės su Didžiąja Britanija, kurios ketvirtadienio vakarą vyko Klaipėdos „Švyturio“ arenoje, dėl nenumatytų priežasčių prieš ketvirtąjį kėlinį buvo sustabdytos – vienam iš sirgalių staiga prireikė medikų pagalbos.
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Dvikova buvo sustabdyta apie 10 minučių, kol asmeniui buvo suteikiama pagalba. Galiausiai sveikatos būklę pavyko stabilizuoti, o asmuo buvo nuvežtas į ligoninę.
Vieta prie pat aikštelės, kur vyko medikų veiksmai, buvo apdengta juoda širma. Tuo pat metu abi komandos laukė prie atsarginių suolelių.
Po rungtynių paklaustas apie šį momentą, Lietuvos rinktinės vyr treneris Rimas Kurtinaitis tikėjosi geriausio.
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„Kokios mintys... Mes sustojom, negalėjom žaisti, ir teisingai padarėm, kad negalėjom žaisti, nes jeigu kažkam vienam iš mūsų krepšinio visuomenės – ar sirgaliui, ar krepšininkui – nelaimė, tai yra nelaimė visiems, – teigė treneris. – Su teisėjais tik pasitikslinom, kas įvyko. Gerai labai, kad padarė pertrauką. Nežinau pabaigos, kuo ten baigėsi su tuo žmogum ir kas ten buvo aplamai.
Kiekvieno žmogaus nelaimė yra ne tik vieno žmogaus, [ji yra] visų nelaimė. Nežinau, buvo silpna ar kas atsitiko. Tikiuosi, kad pabaiga buvo laiminga. Tenka apgailestauti. Karščiai šių dienų ar dar kas. Kiek skaičiau, Prancūzijoj nedirba Eifelio bokštas, nes daug mirčių yra per šitą karštį. Duok, Dieve, kad viskas gerai pasibaigtų ir aš džiaugiuosi, jeigu tas žmogus atsigavo.“
Kol kas nėra žinoma, dėl kokios priežasties staiga prireikė arenoje budėjusių medikų pagalbos.
Lietuvos vyrų krepšinio rinktinėRimas Kurtinaitis2027 metų pasaulio krepšinio čempionatas

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