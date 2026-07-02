Dar vieni griausmingi NBA mainai – „Celtics“ iškeitė vieną iš komandos simbolių

EPSN žurnalisto Shamso Charania teigimu, 29-erių gynėjas bus išsiųstas į „Philadelphia 76ers“, o pastaroji Bostonui atiduos 36-erių Paulą George'ą ir du pirmojo rato NBA naujokų biržos šaukimus.
J. Brownas šiame NBA sezone vidutiniškai per dvikovą įmesdavo po 28,4 taško, atkovodavo po 6,8 kamuolio ir atlikdavo po 5 rezultatyvius perdavimus.
Jis kartu su „Boston Celtics“ klubu 2024 metais tapo NBA čempionu. Maža to, krepšininkas buvo išrinktas naudingiausiu finalo serijos žaidėju.
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Tuo metu P. George'as vidutiniškai per dvikovą įmesdavo po 17 taškų, atkovodavo po 5 kamuolius ir atlikdavo po 3,5 rezultatyvaus perdavimo.