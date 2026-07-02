Į Kauno „Žalgirio“ sistemą sugrįžta praeityje komandoje rungtyniavęs latvis

Praėjusiame sezone K.Vecvagaras debiutavo vyriausiojo trenerio rolėje ir su Valmieros „Glass Via“ komanda laimėjo Latvijos-Estijos bei Latvijos čempionatus, o taip pat ir Latvijos taurę. Prieš tai du sezonus K.Vecvagaras Valmieros ekipoje darbavosi kaip trenerio asistentas, o pastarosiomis vasaromis prisijungė ir prie Latvijos rinktinės trenerių štabo.
Su treneriu pasirašyta dvejų metų sutartis galios iki 2027–2028 m. sezono pabaigos.
32-ejų strategas 2010–2016 m. laikotarpyje su pertraukomis Kauno „Baltų“ bei Panevėžio „Lietkabelio“ ekipose pats žaidė Kauno „Žalgiris-2“ bei Kauno „Žalgirio“ pagrindinėje komandose ir iškovojo tris Lietuvos krepšinio lygos titulus, o Eurolygoje sužaidė 22 rungtynes.
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„Jaučiuosi gerai, jau praėjo kažkiek laiko, bet Kaunas vis tiek yra kaip mano namai. Atvažiuodavau ir į rungtynes, daug mačų stebėjau per televizorių, todėl visada smagu čia sugrįžti“, – kalbėjo K.Vecvagaras.
Treneris dalijosi ir derybų procesu su Kauno „Žalgiriu“.
„Po sezono su šeima atostogavome ir tuomet pamačiau, kad man paskambino lietuviškas numeris. Pašnekėjome su „Žalgirio“ vadovybe apie pasiūlymą, o tada mąsčiau tik apie du variantus – arba likti Valmieros komandoje, arba važiuoti į Kauną. Bet visgi „Žalgiris“ yra mano pirmoji komanda, todėl užplūdo geri atsiminimai ir supratau, kad čia yra puikus variantas tobulėti bei dirbti su jaunais žaidėjais Lietuvoje ir Europoje, todėl sprendimas nebuvo sunkus“, – pasakojo K.Vecvagaras.
K.Vecvagaras prisiminė ir geriausius savo karjeros momentus „Žalgiryje“, o vėliau kalbėjo apie savo viziją su dublerių komanda.
„Noriu išnaudoti stipriausias žaidėjų savybes ir perduoti jiems savo sukauptą patirtį bei tobulėti, mokytis iš žmonių tokio lygio organizacijoje. Darbas su dubleriais yra procesas – atsimenu, kai pats buvau jaunas ir norėjau kažką įrodyti, tai turi dirbti kiekvieną dieną, pasitikėti procesu bei suprasti, kad kasdienis darbas yra svarbiausias dalykas“, – išskyrė treneris.