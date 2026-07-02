K. Jakučionis apie tandemą rinktinėje su M. Buzeliu: „Su laiku bus tik geriau“

Lietuviai sekmadienį Bolonijoje paskutiniame D grupės mače grumsis su Italijos krepšininkais. Rungtynės bus svarbios dėl pergalių-pralaimėjimo balanso, kuris kelsis į kitą atrankos etapą. Jame mūsiškiai susidurs su trimis geriausiomis C grupės ekipomis – bosniais, turkais ir serbais.
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Iš naujos šešių komandų grupės į planetos pirmenybes prasibraus trys ekipos.
Ketvirtadienį Klaipėdoje rinktinėje debiutavo NBA žaidžiantis Kasparas Jakučionis.
Ir debiutas buvo puikus – lietuvis pelnė 16 taškų, atsikovojo 7 kamuolius ir atliko 6 rezultatyvius perdavimus.
„Daugiau treniruočių Lietuvoje tikrai išėjo į naudą, – kalbėjo apie prisitaikymą prie Europos krepšinio K. Jakučionis. – Šioje dvikovoje viską lėmė mūsų energija. Kai susikaupėme, viskas susitvarkė“.
– Lietuvos ekipa įmetė net 105 taškus. Ką ši rinktinė gali padaryti daugiau?
– Tikrai gali daug. Nežaidėme šįkart geriausio savo krepšinio. Viskas ateis su laiku.
– Keliatės iš Majamio į „Milwaukee Bucks“. Koks vaidmuo toje ekipoje jums numatytas?
– Šiek tiek kalbėjausi su naujos ekipos vadovais, tačiau tikrai ne apie vaidmenį. Kai susitiksime, tada ir pakalbėsime. Kai susitiksiu realybėje, tuomet ir pakalbėsiu. Bet pirmasis įspūdis apie šios ekipos organizaciją yra labai geras.
– Ar Majamis paaiškino atsisveikinimo priežastis. Gal koks atsisveikinimas numatomas?
– Taip, buvo paskambinę treneriai. Išsiskyrėme tikrai draugiškai, be jokių pykčių. Tai juk yra verslas. Žinau, kad Milvokyje žiemą šalta, tai sugrįšiu į Lietuvos orus (juokiasi)
– Kelias savaites nesitreniravote – kokia jūsų sportinė forma dabar?
– Pasiilgau žaidimo su kamuoliu, šiais metais jo daug neturėjau, dabar smagu pažaisti. Manau, kad nuo geriausios sportinės formos esu toli, bet po truputį atsigaunu. Man krepšinį žaisti patinka. Kad ir nesu geriausios formos, bandau atiduoti visą save.
– Kas rinktinėje jus palaiko?
– Manau, kad Jonas yra visus apglėbęs po sparnu ir veda mus į priekį. Jis turi balsą rūbinėje ir ypač palaiko jaunesnius žaidėjus. Jonas yra geras veteranas. Tą patį girdėjau ir NBA. Jis labai padeda rinktinei.
– Kaip bandote rasti bendrų taškų su Matu Buzeliu?
– Nėra labai sunku rasti... Bet, kaip ir sakiau – manau, kad su laiku bus tik geriau. Surasime progas išbėgti į greitą puolimą ir pamėtyti perdavimus virš krepšio, bet tam šiek tiek reikia laiko.
Kasparas JakučionisMatas BuzelisLietuvos vyrų krepšinio rinktinė
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