Klaipėdos „Neptūnas“ pristatė dar vieną naujoką

Praėjusiame sezone aukštaūgis rungtyniavo TFT Skopjė komandoje, kuri varžosi Adrijos 2-oje lygoje.
Balkanuose R. Sommervilis sužaidė 15 dvikovų, o per rungtynes vidutiniškai pelnydavo po 7,1 taško, atkovodavo po 5,6 kamuolio ir blokuodavo 1,4 varžovų metimo.
„Su džiaugsmu pristatome naujausią komandos papildymą Raymondą Somervilį. Rayus spėjo pademonstruoti savo potencialą ir mes didžiuojamės jį turėdami savo komandoje. Jis yra tikras lanko saugotojas, atletiškas aukštaūgis, galintis sėkmingai užbaigti atakas arčiau krepšio“, – kalbėjo klubo sporto direktorius Branko Mirkovičius.
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Prieš prisijungdamas prie TFT Skopjė ekipos, amerikietis 3 sezonus žaidė NCAA ir atstovavo Delavero valstijos „Hornets“ komandai.
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