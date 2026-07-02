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Klaipėdos „Neptūnas“ pristatė dar vieną naujoką

2026 m. liepos 2 d. 12:08
Klaipėdos „Neptūnas“ pasipildė 208 cm ūgio centru Raymondu Somervilliu. Sutartis sudaryta 2026–2027 m. sezonui, bet klubas turės galimybę pratęsti kontraktą dar vieneriems metams.
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Praėjusiame sezone aukštaūgis rungtyniavo TFT Skopjė komandoje, kuri varžosi Adrijos 2-oje lygoje.
Balkanuose R. Sommervilis sužaidė 15 dvikovų, o per rungtynes vidutiniškai pelnydavo po 7,1 taško, atkovodavo po 5,6 kamuolio ir blokuodavo 1,4 varžovų metimo.
„Su džiaugsmu pristatome naujausią komandos papildymą Raymondą Somervilį. Rayus spėjo pademonstruoti savo potencialą ir mes didžiuojamės jį turėdami savo komandoje. Jis yra tikras lanko saugotojas, atletiškas aukštaūgis, galintis sėkmingai užbaigti atakas arčiau krepšio“, – kalbėjo klubo sporto direktorius Branko Mirkovičius.
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