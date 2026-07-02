Lietuvos krepšininkų mūšis pasaulio čempionato atrankoje: varžovai – nė karto mūsiškių neįveikę britai

Lietuvos krepšinio rinktinės pirmasis tikslas – patekti į antrąjį 2027-ųjų pasaulio pirmenybių atrankos etapą – yra ranka pasiekiamas, tačiau du pralaimėjimai Rimo Kurtinaičio gvardijai gali pakišti koją naujoje grupėje, kur skaičiuojamos visos D grupėje iškovotos pergalės.
Pasaulio pirmenybių atrankos turnyre Lietuvos rinktinė per keturis turus iškovojo dvi pergales ir D grupėje dalijasi antrąją vietą su Islandijos komanda. Grupės lyderė Italijos rinktinė laimėjo tris kartus, o Didžiosios Britanijos krepšininkai pasiekė tik vieną pergalę ir yra paskutiniai.
Britų padėtis yra kebliausia: Jei jie Klaipėdoje ketvirtadienį pralaimi, o kitose dienos rungtynėse Islandijos rinktinė namie įveiktų Italijos krepšininkus, Didžiosios Britanijos komanda jau po šio turo prarastų galimybę patekti į antrąjį atrankos etapą.
Didžiosios Britanijos rinktinė į Klaipėdą atvyko be vyriausiojo trenerio Marco Stuetelo, kuris liko namie dėl asmeninių priežasčių – gimdo jo žmona. Svečių komandai laikinai vadovaus trenerio padėjėjas Alberto Lorenzo.
Britams trūks ir dviejų pagrindinio penketo krepšininkų. Rinktinės sudėtyje nėra vienintelio praėjusį sezoną Eurolygoje žaidusio Didžiosios Britanijos krepšininko Quinno Elliso iš Milano „Olimpia“ bei Turkijos lygoje rungtyniavusio Akwasi Yeboah iš „Trabzonspor“.
Lietuvos ir Didžiosios Britanijos rinktinės pirmąsias tarpusavio rungtynes šiame atrankos turnyre žaidė lapkričio pabaigoje Londone. Lietuviai iškovojo pergalę 89:88, o rungtynių pabaigoje nedidelį krepšinio stebuklą sukūrė Ignas Sargiūnas, per paskutines dešimt sekundžių pataikęs tris tritaškius.
Didžiosios Britanijos krepšininkai šiame atrankos turnyre vienintelę pergalę pasiekė Reikjavike, kur sugebėjo nugalėti Islandijos komandą 90:84.
Lietuvos ir Didžiosios Britanijos rinktinės tarpusavyje yra susitikę septynis kartus, tad ketvirtadienio mūšis bus aštuntasis istorijoje. Dar tris kartus buvo žaista su Anglijos rinktine. Visus kartus buvo iškovotos pergalės – nė vieno pralaimėjimo!
Pirmosios Lietuvos ir Didžiosios Britanijos ekipų rungtynės įvyko 1992 m. birželio 23 d. Badachose (Ispanija) vykusiame olimpiniame atrankos turnyre. Jas 87:71 laimėjo Lietuva.
Iš septynerių tarpusavio akistatų net dvejos įvyko pirmosiose Europos čempionato rungtynėse – 2011 metais pirmenybėse Lietuvoje šeimininkai startavo Panevėžyje nugalėdami britus 80:69, tą patį sėkmingai pirmosiose rungtynėse pernai pavyko padaryti ir Tamperėje – 94:70.
Pergalę didžiausiu skirtumu lietuviams pavyko iškovoti 2009 m. rugpjūčio 20 d. draugiškose rungtynėse Sevilijoje , kur mūsiškiai laimėjo 97:62. Pergalė mažiausiu skirtumu – garsiosiose 2025 m. lapkričio 27 d. pasaulio čempionato atrankos rungtynėse Londone – 89:88.
Didžiosios Britanijos rinktinė dar niekada nežaidė pasaulio pirmenybėse. Tiesa, pati Didžiosios Britanijos rinktinė yra gana jauna ir oficialiose varžybose dalyvauja tik nuo 2006 metų.
Iki tol tarptautiniuose turnyruose atskirai varžydavosi Anglijos, Škotijos ir Velso rinktinės, tačiau nė viena iš jų niekada nepateko į pasaulio pirmenybes, o ir Europos pirmenybėse Anglijos ir Škotijos krepšininkai žaidė tik po kelis kartus, Velso – nė karto.