Lietuvos rinktinėje debiutavęs M. Buzelis: „Tai skirtingas krepšinis nei NBA“

Ketvirtadienį Klaipėdoje Lietuvos rinktinė žaidė itin svarbų mačą su Didžiosios Britanijos krepšininkais ir juos įveikė triuškinamai 105:85.
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Lietuviai trečiame kėlinyje pirmavo net 24 taškais, tačiau po to leido svečiams sumažinti skirtumą iki 11 taškų. Bet galiausiai spurtavę, mūsiškiai ramiai iškovojo laimėjimą.
Jis lėmė, kad lietuviai garantavo sau vietą antrame atrankos etape, kur persikels su visais D grupės laimėjimais ir grumsis su serbais, turkais ir bosniais. Naujos grupės šešios ekipos galiausiai kovos dėl trijų kėlialapį į čempionatą.
„Mes tiesiog intensyviau žaidėme. Žinoma, su visa pagarba varžovams, tačiau galimai jie nėra tokio gero lygio. Galėjome gal ir daugiau laimėti“, – kalbėjo 7 taškus įmetęs M. Normantas.
„Tai skirtingas krepšinis nei NBA. Bandau keistis, pristaikyti. Žinau, kaip save kaip asmenybę ir žinau, kad galiu keistis“, – tikino pirmąjį savo mačą Lietuvos rinktinėje sužaidęs M. Buzelis.
Savo debiute Lietuvos ekipoje „Chicago Bulls“ ekipos narys M. Buzelis pasidžiaugė, kad tenka kovoti su aukšto lygio žaidėjais. M. Buzelis savo pasirodymą vaininkavo 12 taškų ir šimtuoju ekipos tašku.
– Kaip komanda padeda jums tapti geresniu žaidėju aikštėje?
– Kasdien semiuosi patirties – iš Jono Valančiūno, Ąžuolo Tubelio.... Kai komandoje turiu tokius vaikinus, viskas tampa daug lengviau.
– Pelnėte 36 taškus jau pirmajame kėlinyje, o iš viso – 105. Ką ši komanda gali nuveikti puolime?
– Galime padaryti viską, ką tik norime.
– Sirgaliai Lietuvoje audringai reaguoja į kiekvieną jūsų judesį – net apšilimo metu. Kaip jautėtės žaisdamas prieš Lietuvos publiką?
– Mano šaknys yra čia, iš čia kilusi mano šeima. Esu dėkingas Dievui, kad turiu galimybę čia žaisti ir parodyti savo talentą.
– „Bulls“ tarpsezoniu jau atliko kelis mainus, pasirašė sutartį su Normanu Powellu. Ką, Jūsų nuomone, jis duos komandai?
– Jis suteiks mums aukščiausio lygio taškų rinkimą. Jis yra labai aukšto krepšinio intelekto žaidėjas ir patyręs NBA veteranas. Mūsų jaunai komandai tai bus didžiulė pagalba.
– Ką jaučiate girdėdamas Lietuvos himną?
– Smagu jį girdėti. Tikrai.
– Ar manote, kad Ą. Tubelis turi galimybių patekti į NBA?
– Žinoma. NBA viskas priklauso nuo galimybių ir pasitaikančio šanso. Kad ir kur jis žaistų NBA lygoje, manau, jam sekusi. Galbūt ateityje jis atsidurs NBA. Aš tuo tikiu ir manau, kad tuo tiki ir daugelis kitų.
– Gal gali papasakoti apie Jono Valančiūno lyderystę komandoje?
– Jis yra mano brolis. Nuo pat pirmos dienos jis buvo šalia manęs ir visada mane palaikė. Jis rodo puikų pavyzdį visai komandai – savo lyderyste, profesionalumu ir tuo, kaip kasdien ateina dirbti į areną. Daugiau nieko ir negalėtum norėti. Didžiulė pagarba jam – lenkiu prieš jį galvą.
– Pelnėte 100-ąjį tašką. Ką statysite komandai? Gal vakarienę?
– Gal, pasižiūrėsime.