Lietuvos rinktinės rungtynėse – netikėta pauzė: arenoje staiga prireikė medikų pagalbos

Komandoms jau ruošiantis pradėti ketvirtąjį kėlinį rungtynės staiga buvo sustabdytos.
Vienam iš žiūrovų staiga prireikė medicininės pagalbos. Klaipėdos „Švyturio“ arenoje budėję medikai suskubo suteikti pagalbą, o vaizdas buvo uždengtas juoda skraiste.
Kol kas nėra žinoma medicininė priežastis, kodėl aikštelės prieigose staiga prireikė medikų pagalbos.
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Rungtynių stabdymas užtruko apie 10 minučių. Kai medicinė pagalba buvo baigta teikti, arenoje nuskambėjo griausmingi aplodismentai.