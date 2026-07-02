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Lietuvos rinktinės rungtynėse – netikėta pauzė: arenoje staiga prireikė medikų pagalbos

2026 m. liepos 2 d. 20:13
Pasaulio krepšinio čempionato atrankos rungtynės tarp Lietuvos ir Didžiosios Britanijos rinktinių prieš ketvirtąjį kėlinį buvo laikinai sustabdytos.
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Komandoms jau ruošiantis pradėti ketvirtąjį kėlinį rungtynės staiga buvo sustabdytos.
Vienam iš žiūrovų staiga prireikė medicininės pagalbos. Klaipėdos „Švyturio“ arenoje budėję medikai suskubo suteikti pagalbą, o vaizdas buvo uždengtas juoda skraiste.
Kol kas nėra žinoma medicininė priežastis, kodėl aikštelės prieigose staiga prireikė medikų pagalbos.
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Rungtynių stabdymas užtruko apie 10 minučių. Kai medicinė pagalba buvo baigta teikti, arenoje nuskambėjo griausmingi aplodismentai.
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