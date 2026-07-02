Netikėtas posūkis: D. Gudelis pardavė savo „Ryto“ akcijų dalį sirgalių grupuotei „B tribūna“

Šiuo žingsniu pasitelkiant tarptautinę praktiką siekiama dar labiau sustiprinti ryšį tarp klubo ir jo bendruomenės, suteikiant sirgaliams realią galimybę tiesiogiai dalyvauti klubo valdyme bei strateginių sprendimų priėmime.
Krepšinio klubas nėra tik juridinis vienetas, arena, turnyrai ar logotipas ant marškinėlių. Tai – gyvas organizmas, kurio svarbiausia dalimi visada išlieka žmonės, o Vilniaus krepšinio identitetas metai iš metų buvo kuriamas ne tik aikštelėje, bet ir tribūnose.
Būtent todėl „Rytas“ šiandien yra ne tik sporto, bet ir svarbi bendruomeninė organizacija. Jos veiklos tikslas nėra vien finansinis ar sportinis rezultatas – kuo labiau auga organizacija, tuo didesnį socialinį svorį bei įtaką sostinės gyvenime ji įgyja.
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Įtraukiant bendruomenę į dalininkų struktūrą, siekiama išlaikyti sveiką balansą tarp sporto verslo ir socialinės, bendruomeninės klubo misijos.
Šis susitarimas žymi naują puslapį, kuomet tie, kurie atiduoda savo širdis bei balsus už komandą, tampa pilnaverte organizacijos valdymo dalimi ne tik simboliškai, bet ir teisiškai. Aplinkui krepšinį visada yra daug įvairių nuomonių, emocijų ir triukšmo, tačiau šiuo žingsniu „B Tribūnai“ suteikiama ne šiaip progą pasisakyti, o aktyvus ir atsakingas balsas. Dalių turėjimas įpareigoja – tai reiškia, kad sirgaliai ne tik siūlys idėjas, bet ir kartu prisiims teisinę bei moralinę atsakomybę už klubo sprendimus ir jo ateitį.
„2017m. vasarą, Rytą ištikus finansinei ir vertybių krizei, pasikeitė klubo dalininkai. Tuomet sąmoningai pasirinkome naują organizacijos kryptį: tapti bendruomeniniu klubu. Tuo keliu kantriai einame jau beveik dešimtmetį.
Suprantame, kad kai kurie sprendimai, kuriuos priimame vadovaudamiesi bendruomenine idėja, nėra patys priimtiniausi žvelgiant iš verslo perspektyvos. Bet tai suteikia identitetą, vertybes ir kultūrinį pagrindą. „Rytas“ man nėra vien tik apie pergales ar prekinį ženklą, tai judėjimas, kurio idėją viena karta perduos kitai.
Tikiu, ir kad „B Tribūnos“ deleguoti atstovai, padės užtikrinti skaidresnį bei glaudesnį dialogą tarp klubo administracijos ir jo fanų“, – teigė Darius Gudelis.
Sprendimas parduoti dalį akcijų sirgaliams remiasi pažangiausių Europos sporto organizacijų filosofija. Europos praktika rodo, kad tiesioginis gerbėjų įtraukimas į klubo valdymą – nepriklausomai nuo valdomų akcijų procento – yra sėkmingai gyvuojančių ir klestinčių organizacijų bruožas.
Sporto organizacijos – Barselonos „FC Barcelona“ ir Madrido „Real“ krepšinio klubai – jau dešimtmečius veikia „socios“ modelio pagrindu. Šiose organizacijose tūkstančiai registruotų narių (sirgalių) tiesiogiai sprendžia klubų valdymo klausimus bei renka prezidentus, o tai garantuoja stabilumą ir apsaugo nuo abejotinos reputacijos investuotojų. Panašiu demokratiniu principu remiasi ir kitas krepšinio milžinas Stambulo „Fenerbahce“. Ši krepšinio organizacija veikia kaip bendra asociacija, Būtent sirgaliai-nariai visuotiniame susirinkime balsuoja už klubo vadovybę, kuri vėliau tiesiogiai formuoja krepšinio komandos biudžetą bei strateginę kryptį.
Šis modelis sėkmingai veikia ir Europos futbole. Vokietijos lygoje galiojanti „50+1“ taisyklė užtikrina, kad futbolo klubų sirgaliai visada išlaiko lemiamą sprendimų teisę. Tuo tarpu Jungtinėje Karalystėje tokie klubai kaip „AFC Wimbledon“ įrodė, kad sirgalių nuosavybė gali išgelbėti bei išlaikyti organizaciją net ir po didžiausių krizių.
„Ryto“ sprendimas integruoti „B Tribūną“ į akcininkų struktūrą leidžia lygiuotis į pažangias Europos sporto organizacijas.
„Tapti klubo dalininkais mus paskatino labai konkretūs tikslai – būti arti klubo, suprasti, kokie procesai vyksta viduje bei užtikrinti, kad priimami sprendimai atitiktų bendruomenės interesus taip, kaip mes juos suprantame. Sieksime, kad „Ryto“ augimo vektorius toliau išliktų tvarus ir grįstas pamatinėmis vertybėmis – bendruomeniškumu, ištikimybe bei meile trim gražiausiom spalvom“, – teigė „B tribūnos“ atstovas Tomas Juškevičius.
Šiuo metu klubo dalininkai 40 dalių yra pasidalinę taip:
● Vilniaus miesto savivaldybė – 16
● Darius Gudelis – 10
● Sostinės Krepšinio Mokykla – 9
● Olegas Šibkovas – 2
● UAB Norvelita – 2
● B tribūna – 1