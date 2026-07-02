Po pergalės prieš britus R. Kurtinaitis kėlė klausimą dėl „Ryto“ sprendimo

Kauno „Žalgirio“ puolėjas per pirmąsias penkias dvikovos minutes pelnė 10 taškų, o po pirmojo kėlinio jų turėjo jau penkiolika. Galiausiai rungtynes Ąžuolas baigė savo sąskaitoje turėdamas 21 tašką ir iš viso prametęs vos du metimus: vieną dvitaškį ir vieną baudos metimą.
Ą. Tubelis buvo rezultatyviausias rinktinės krepšininkas ir sekmadienį vykusiose draugiškose rungtynėse su Ukraina, kai pelnė 28 taškus.
Po rungtynių paklaustas apie šio 24-erių puolėjo įspūdingą tobulėjimą ir demonstruojamą puikią sportinę formą, R. Kurtinaitis pažvelgė į praeitį.
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„Nelabai supratau „Ryto“, kai jį susigrąžino iš Amerikos, kodėl jį atidavė Klaipėdai. Nelabai supratau. Aš jau tada – kaip ir per praeitą konferenciją sakiau – iš Baku skambinau per pažįstamus, sakiau, kad aš jį paimčiau į Baku, nes aš matau tą perspektyvą.
Mes žaidėm čempionų taurėj (turi omeny FIBA Europos lygą – red.), sakiau, kad gal nebus jam gerai per Azerbaidžaną įeiti į europinį krepšinį, bet jis turėjo viską, jis jau tada turėjo viską. Bet čia yra „Ryto“ sprendimas“, – klausimus dėl Vilniaus „Ryto“ veiksmų kėlė R. Kurtinaitis.
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„Šiaip jis pradėjo, jeigu pamenat, nuo rinktinės, nuo Europos čempionato. Vienas rungtynes sužaidė nekaip. Svarbias, nenoriu skaičių minėt, jam nepavyko, bet iš visų rungtynių, iš visų draugiškų sužaidė vienas ne taip, kaip jis gali žaisti. Mes matėm jį ir Eurolygoje, ir šiandieną – žmogus turi savo tikslus. Labai paklusnus, niekada nesiginčys su žaidėjais. Linkteli galva ir iškart įvykdo. Darbinė etika – pačio aukščiausio lygio. Ta disciplina ir darbinė etika ir duoda rezultatą.“
Kai Matas Buzelis birželio pradžioje oficialiai paskelbė, kad atstovaus Lietuvos rinktinei liepą vykstančioje pasaulio čempionato atrankoje, tuomet R. Kurtinaitis pagal žaidėjo turimą įgūdžių paketą palygino su Andrejumi Kirilenka.
Paklaustas, su kuo galėtų palyginti Ą. Tubelį, rinktinės vyr. treneris išsiplėtė apie jo savybes.
„Ąžuolas turi išskirtinai ilgas galūnes ir labai staigias. Pasižiūrėkit – tuos visus kamuolius, kur yra „50 ant 50“, jis nugvelbia iškart. Labai staigūs judesiai ir labai taiklūs. Yra dar jam, kur padirbėti. Aš manau, kad jis šiuo metu gal dar nėra tokio lygio žaidėjas, nes jis kartais dar turi tokių problemų įmesti ir iš po krepšio iš to staigumo.
Mes stebėjom Eurolygą, matėm, kokių lengvų prameta metimų. Bet čia yra įdirbis ir ta linkme reikia dirbt. Net nematau, kad jis turėtų silpną poziciją. Jūs klausiat apie NBA – aš apie NBA negaliu pasakyti nieko, bet, pavyzdžiui, mes galim keistis su juo, mes galim žaisti puolime su juo ir penktu, ir ketvirtu, ir trečiu, jeigu reiktų, jo greičiai tinka. Gynyboj mes galim per visas penkias pozicijas, ką ir darėm – keitėmės šiandieną keturiese.
Neturim jokių problemų su juo, jei reikia įžaidėją ginti. Jis – labai vikrus, labai gerai gaudosi tuose kampuose, kur reikia uždaryt prasiveržimus. Jeigu viską, ką aš čia kalbėjau dvi valandas, apibendrinus, tai krepšininkas. Daug žmonių yra, kur jie ateina pažaist krepšinio, o jis yra krepšininkas“, – kalbėjo R. Kurtinaitis.
Rimas KurtinaitisLietuvos vyrų krepšinio rinktinėĄžuolas Tubelis
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