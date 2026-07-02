Prieš Lietuvos krepšininkus – nukraujavusi Didžiosios Britanijos rinktinė

Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė neturi kur trauktis. Nors pirmasis tikslas – patekti į pasaulio pirmenybių atrankos antrąjį etapą – ranka pasiekiamas, du pralaimėjimus jau patyrusiai Rimo Kurtinaičio gvardijai kovojant dėl kelialapio į pasaulio pirmenybes kiekviena nesėkmė gali būti pražūtinga.
Prie sienos priremti Lietuvos krepšininkai šią savaitę bandys atsitiesti žaisdami su Didžiosios Britanijos ir Italijos komandomis. Pirmasis išbandymas bus ketvirtadienį Klaipėdoje, kur lietuviai susirems su britais.
Didžiosios Britanijos rinktinė į Klaipėdą atvyko be vyriausiojo trenerio Marco Stuetelo, kuris liko namie dėl asmeninių priežasčių. Svečių komandai laikinai vadovaus trenerio padėjėjas Alberto Lorenzo.
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Britams trūks ir dviejų pagrindinio penketo krepšininkų. Rinktinės sudėtyje nėra vienintelio praėjusį sezoną Eurolygoje žaidusio Didžiosios Britanijos krepšininko Quinno Elliso iš Milano „Olimpia“ bei Turkijos lygoje rungtyniavusio Akwasi Yeboah iš „Trabzonspor“.
Britų padėtis – dar keblesnė
Pasaulio pirmenybių atrankos turnyre Lietuvos rinktinė per keturis turus iškovojo dvi pergales ir D grupėje dalijasi antrąją vietą su Islandijos komanda. Grupės lyderė Italijos rinktinė laimėjo tris kartus, o Didžiosios Britanijos krepšininkai pasiekė tik vieną pergalę ir yra paskutiniai.
Šios keturios komandos kovoja dėl trijų kelialapių į kitą atrankos etapą. Kad užsitikrintų bent trečiąją vietą, Lietuvos rinktinei užtektų šią savaitę pasiekti vieną pergalę. Tačiau visi šio etapo rungtynių rezultatai bus įskaityti kitame atrankos etape, todėl tiek lietuviams, tiek jų varžovams neįkainojama yra kiekviena pergalė.
Didžiosios Britanijos rinktinės padėtis yra dar keblesnė negu lietuvių. Jei britai ketvirtadienį pralaimėtų, o kitose tą pačią dieną vyksiančiose rungtynėse Islandijos rinktinė namie įveiktų Italijos krepšininkus, Didžiosios Britanijos komanda jau po šio turo prarastų galimybę patekti į antrąjį atrankos etapą.
„Žinome, kokia stipri yra Lietuvos rinktinė, bet šiame atrankos turnyre mes jau parodėme, kad galime kovoti su stipriais varžovais, kai žaidžiame vieningai. Tikime komanda ir laukiame iššūkio, – prieš
kelionę į Lietuvą sakė laikinasis treneris A. Lorenzo. – Surengėme gerą stovyklą Katalonijoje. Komanda susitelkė, prie jos pritapo nauji krepšininkai. Manau, kad tikrai padarėme pažangą.“
Didžiosios Britanijos rinktinė prieš kelias dienas žaidė draugiškas rungtynes su Katalonijos rinktine ir pasiekė pergalę 76:74.
I. Sargiūno stebuklas
Lietuvos ir Didžiosios Britanijos rinktinės pirmąsias tarpusavio rungtynes šiame atrankos turnyre žaidė lapkričio pabaigoje Londone.
Lietuviai iškovojo pergalę 89:88, o rungtynių pabaigoje nedidelį krepšinio stebuklą sukūrė Ignas Sargiūnas, per paskutines dešimt sekundžių pataikęs tris tritaškius.
Likus žaisti 15 sek. britas Akwasi Yeboah pataikė du baudos metimus ir Lietuvos rinktinė atsiliko 80:87.
Tačiau lietuviai ginklų nesudėjo: po kelių sekundžių I.Sargiūnas tolimu metimu sumažino atsilikimą (83:87), po to britų kapitonas Mylesas Hessonas pataikė tik vieną iš dviejų baudos metimų (83:88), I. Sargiūnas įskraidino antrą tritaškį (86:88), Lietuvos komanda sugebėjo perimti kamuolį ir prieš pat sireną I. Sargiūnas trečiu paeiliui taikliu tolimu šūviu išplėšė pergalę (89:88).
I. Sargiūnas per šias rungtynes pelnė 27 taškus. Tarp rezultatyviausių taip pat buvo Gytis Radzevičius (16), Arnas Velička (11), Artūras Gudaitis ir Marekas Blaževičius (po 9).
Britų komandoje lapkričio mėnesį rezultatyviausiai žaidė M.Hessonas, Carlas Wheatle‘as (po 18), A. Yeboah (15) ir Jelani Watsonas-Gayle‘as (12).
Laimėjo tik kartą
Didžiosios Britanijos krepšininkai šiame atrankos turnyre vienintelę pergalę pasiekė per kitas lapkričio pabaigoje žaistas pirmojo lango rungtynes. Po itin skaudaus pralaimėjimo lietuviams, britai iškeliavo į Reikjaviką ir sugebėjo nugalėti Islandijos komandą 90:84.
Per antrąjį atrankos langą vasario pabaigoje ir kovo pradžioje Didžiosios Britanijos krepšininkai dukart susitiko su Italijos rinktine ir patyrė du pralaimėjimus.
Britai ypač silpnai žaidė savo aikštėje Niukastle, kur svečiams iš Italijos nusileido net 57:93. Per antrąsias rungtynes Apeninuose skirtumas nebuvo toks didelis, bet Italijos komanda gana įtikinamai 84:75 pasiekė dar vieną pergalę.
Garsiausias šių dienų britų krepšininkas Quinnas Ellisas žaidė tik dvejas iš ketverių atrankos rungtynių ir per jas pelnydavo vidutiniškai 17,5 taško. Per pirmąsias rungtynes su lietuviais Q.Ellisas nežaidė.
Tarp krepšininkų, kurie nepraleido nė vienerių rungtynių, rezultatyviausiai žaidė Carlas Wheatle‘as (vid. 16,3 tšk.), Mylesas Hessonas (13 tšk.), Akwasi Yeboah (8,8 tšk.) ir Gabe‘as Olaseni (6 tšk.).
Didžiosios Britanijos rinktinė dar niekada nežaidė pasaulio pirmenybėse. Tiesa, pati Didžiosios Britanijos rinktinė yra gana jauna ir oficialiose varžybose dalyvauja tik nuo 2006 metų.
Iki tol tarptautiniuose turnyruose atskirai varžydavosi Anglijos, Škotijos ir Velso rinktinės, tačiau nė viena iš jų niekada nepateko į pasaulio pirmenybes, o ir Europos pirmenybėse Anglijos ir Škotijos krepšininkai žaidė tik po kelis kartus, Velso – nė karto.
Susirėmė „Serie A“ finale
Stipriose Europos šalių lygose žaidžia nedaug Didžiosios Britanijos krepšininkų. Todėl Eurolygos ir Italijos lygos patirties įgijusio Quinno Elliso bei su pajėgiais varžovais Turkijos lygoje kovojusio Akwasi Yeboah praradimas britams yra sunkiai kompensuojamas.
Panašios patirties turi tik keli žaidėjai. Carlas Wheatle‘as praėjusį sezoną vilkėjo Venecijos „Reyer“ (Italija), Gabe‘as Olaseni – „Mersin“ (Turkija), Mylesas Hessonas – „Mykonos“ (Graikija), Jubrile‘as Belo – Patrų „Prometheas“ (Graikija) aprangą.
Q. Ellisas ir C. Wheatle‘as vasaros pradžioje buvo varžovai Italijos lygos finalo serijoje. Joje pergalę šventė Q. Ellisas ir jo komandos draugai iš „Olimpia“. Abu britai nebuvo stipriausių Italijos komandų lyderiai, bet ir suolo nešildė – tiek C.Wheattle‘o, tiek Q.Elliso vidurkis buvo apie 7 taškus.
Kiti stipriausiose Europos lygose žaidę ir į rinktinę atvykę britai atstovavo gana silpnoms komandoms: „Mersin“ iškrito iš Turkijos lygos, „Mykonos“ ir „Prometheas“ buvo silpni Graikijos lygos vidutiniokai.
Buvęs Klaipėdos „Neptūno“ puolėjas M. Hessonas praėjusį sezoną Graikijos lygoje pelnydavo vidutiniškai 12,6 taško. G. Olaseni vidurkis Turkijos lygoje ir Čempionų lygoje buvo 11 taškų.
Didžiosios Britanijos rinktinės treneriai šią vasarą į stovyklą pakvietė kelis naujokus. Tarp jų – du JAV studijuojančius ir NCAA pirmenybėse žaidžiančius britus. Abu studentai – Joshua O‘Garro iš Kalifornijos valstybinio universiteto ir Jamesas Okonkwo iš Jutos universiteto – pateko į dvyliktuką, kuris ruošiasi Klaipėdoje kovoti su lietuviais.
Didžiosios Britanijos superlygoje žaidžia keturi į dvyliktuką patekę krepšininkai. Tarp jų – Aminas Adamu iš superlygos čempionu tapusios Londono „Lions“ komandos, kurią treniruoja Tautvydas Sabonis.
Lietuvos vyrų krepšinio rinktinėRimas KurtinaitisDidžiosios Britanijos rinktinė
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