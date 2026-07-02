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Signalas „Žalgiriui“ ir J. Valančiūnui? „Nuggets“ priėmė svarbų sprendimą klubo komplektacijoje

2026 m. liepos 2 d. 08:25
Lrytas.lt
Kol kas Jonas Valančiūnas dar turi vienerių metų sutartį su „Denver Nuggets“ klubu, bet kol kas dar nėra aišku, ar Lietuvos rinktinės vidurio puolėjas kitą sezoną žais NBA.
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Abejones dar labiau sustiprino ir praėjusią naktį „Nuggets“ priimtas sprendimas komandos komplektacijoje – ESPN skelbia, kad Denverio klubas pasiekė susitarimą su vidurio puolėju Marvinu Bagley.
Tai reiškia, kad krepšininkas yra potencialiai numatomas kaip vidurio puolėjo Nikola Jokičiaus dubleris.
Toks „Nuggets“ vadovybės sprendimas gali turėti svarbią įtaką J. Valančiūno karjerai. Primename, kad kiek anksčiau naujienų portalas „Basketnews“ skelbė, kad uteniškis jau yra pasiekęs susitarimą su Kauno „Žalgiriu“, bet jam reikėjo laukti „Nuggets“ sprendimo nutraukti kontraktą.
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Viena iš pagrindinių „Nuggets“ sąlygų šioje istorijoje yra ta, kad N. Jokičius turėtų dublerį, kuris galėtų kilti nuo suolo. Panašu, kad iki šiol šį vaidmenį užėmusį J. Valančiūną dabar šioje pozicijoje pakeis M. Bagley.
Sprendimą dėl J. Valančiūno „Nuggets“ turi priimti iki liepos 8 dienos.
Kauno ŽalgirisDenver NuggetsJonas Valančiūnas
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