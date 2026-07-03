M. Buzelis per 22 žaidimo minutes surinko 12 taškų (4/8 dvit., 1/4 trit., 1/2 baud.), atkovojo 2 kamuolius, atliko po vieną rezultatyvų perdavimą ir bloką bei triskart suklydo, o rungtynes baigė savo sąskaitoje turėdamas 8 naudingumo balus.
Tuo tarpu Kasparo Jakučionio oficialus debiutas bent jau skaičių eilutėje buvo įspūdingesnis. 20-metis gynėjas per 28 minutes surinko 16 taškų (4/5 dvit., 0/3 trit., 8/10 baud.), atkovojo 7 kamuolius, atliko 6 rezultatyvius perdavimus, perėmė vieną kamuolį, dukart suklydo bei pasižymėjo 22 naudingumo balais.
Nors šių vaikinų pasirodymai iš pažiūros turėjo sukelti daugiausia emocijų ir ažiotažo, garsiausiai per rinktinės žaidėjų pristatymą buvo pasitiktas kitas lietuvis – Jonas Valančiūnas.
M. Buzelis – apie pergalę prieš britus, J. Valančiūno lyderystę ir Ą. Tubelio galimybes
Rinktinės kapitonas už šį sirgalių pasitikėjimą atsidėkojo 20 taškų (6/9 dvit., 1/1 trit., 5/6 baud.), 10 atkovotų kamuolių, 6 rezultatyviais perdavimais ir net 34 naudingumo balais – tiek, kiek jam šiuo metu yra metų.
Su Didžiąja Britanija rungtyniavusio dvyliktuko amžiaus vidurkis – 26,7 metų, o J. Valančiūnas šiame paveiksle yra nedidelė išimtis – jis yra ir vyriausias, ir labiausiai patyręs rinktinės narys. Kaip galime matyti aikštelėje, jam, panašu, šis pasaulio čempionato atrankos „langas“ ir rūpi bene labiausiai.
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Jonas ne kartą yra kalbėjęs apie savo meilę Lietuvai. Jo atsidavimu šaliai sunku ir suabejoti – jis rinktinei atstovauja jau 14-ą vasarą per pastaruosius 16 metų. Išskyrus 2020-ųjų vasarą, kai pasaulį buvo sukausčiusi COVID-19 pandemija, vienintelį kartą to nepavyko padaryti dėl kontrakto sunkumų NBA lygoje.
Atvykęs į rinktinės stovyklą J. Valančiūnas teigė, kad jauniesiems komandoms krepšininkams ir debiutantams pernelyg daug patarimų nereikės.
„Patarimų, manau, jiems nereikia – jie viską žino, ko tikėtis. Sakau – jeigu eigoje kažkas atsitiks, kur turi kažkokių klausimų ar patarimų reikia, aš čia, kuo galiu, tuo padėsiu, kad tiktai pasiekt tą bendrą tikslą. Visi, manau, užsibrėžę esam tikslą <...>, kad šitas dvi pergalytes reikia paimt. Bendrai eisim dėl to tikslo ir visi vienas kitam, manau, padėsim.
Krepšinis yra [toks]: paimi kamuolį ir įmeti į krepšį. Jo, ten kažkokie taisyklių skirtumai, baudos aikštelių matmenys, bet patarimų nežinau. Eigoj atsiras kažkokių klausimų, atsiras, kur galiu patarti ir padėti, tai būtinai tą padarysiu. Bet manau, kad jie puikiai žino, kas yra krepšinis, ir taip“, – prieš daugiau nei savaitę kalbėjo Jonas.
Kad jis aikštelėje yra dominuojanti jėga po krepšiu, Lietuvos krepšinio visuomenė žino jau gerą dešimtmetį. Nors kuo toliau, tuo daugiau kyla klausimų dėl J. Valančiūno vaidmens šiuolaikiniame krepšinyje, JV vis dar rodo savo galią puolime.
Papildoma Jono galia yra rūbinėje.
Mitais ir legendomis apipinta rinktinės rūbinė bei užmezgami tarpusavio santykiai joje ilgai buvo ir, ko gero, dar ilgai išliks paslaptimi. Visgi šioje dinamikoje tam tikrų žaidėjų vaidmuo kartais būna itin svarbus.
Kai kurie krepšininkai į aukščiausio lygio komandas kartais būna imami didžiąja dalimi tik dėl sugebėjimo būti naudingu rūbinėje, joje suvaldant galinčius kilti konfliktus ir paimant mažiau patyrusius žaidėjus po savo sparnu. Rinkdamas dvigubus dublius aikštelėje tokį vaidmenį už jos ribų atlieka ir J. Valančiūnas.
Po rungtynių su Didžiąja Britanija paklaustas, ar kartais nesijaučia kaip šios rinktinės prižiūrėtojas, J. Valančiūnas sutiko.
„Nu kaip ir. Kaip ir jaučiuos“, – su plačia šypsena spaudos konferencijoje teigė pats Jonas.
Kai rinktinė draugiškose – pabrėžkime tai – rungtynėse su Ukraina ketvirtajame kėlinyje strigo, būtent J. Valančiūnas rodė didžiausias emocijas aikštelėje po kiekvieno epizodo. Jam rūpėjo.
Dvikovos su Didžiąja Britanija metu žurnalistams skirtose vietose puikiai girdėjosi Jono keiksmažodžių tirada po eilinio epizodo, kai vieno iš britų mestas kamuolys įšokinėjo į krepšį. Jam rūpėjo.
„Jis – veteranas, jis – mano brolis. Jis man pagelbėjo nuo pat pradžios. Jis visada man padės. Savo lyderyste, veiksmais jis rodo puikų pavyzdį komandai – daugiau negali ir prašyti. Didžiausia pagarba jam, nukeliu savo kepurę“, – apie J. Valančiūno lyderystę po rungtynių su britais kalbėjo Matas Buzelis.
Joną rinktinėje gerbia visi krepšininkai. Jonas rinktinėje yra matęs daugiau tarptautinio rinktinių krepšinio įvairiausiuose turnyruose nei visi kiti krepšininkai kartu sudėjus.
Matas Buzelis yra įspūdingas talentas, kurio, rinktinės vyr. trenerio Rimo Kurtinaičio žodžiais, laukia „baisinė ateitis“. Kasparas Jakučionis yra naujoji rinktinės viltis gynėjų korpuse, būdamas 20-ies gebantis sustatyti žaidimą ir dalinti perdavimus tarsi rinktinėje tai būtų daręs jau 10 metų. 24-erių Ąžuolas Tubelis jau dabar demonstruoja, kad yra vienas geriausių savo pozicijos žaidėjų visoje Europoje, nors dar šiemet žaidė pirmąjį savo sezoną Eurolygoje.
Didžioji jėga, sujungianti beprotišką jaunųjų krepšininkų talentą į bendrą visumą, kurioje kiekvienas jaučiasi gerai, yra Jonas Valančiūnas.
Jonas ValančiūnasLietuvos vyrų krepšinio rinktinėMatas Buzelis
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