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Griaustinis iš giedro dangaus: J. Valančiūno ir „Žalgirio“ sąjungai – netikėta kliūtis

2026 m. liepos 3 d. 20:32
Lrytas.lt
Su Kauno „Žalgiriu“ siejamas Jonas Valančiūnas gali prisijungti prie „Los Angeles Lakers“ komandos.
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ESPN žurnalistas Shamsas Charania skelbia, jog „Lakers“ ekipa išmainė Deandre Aytoną į „Washington Wizards“ klubą ir mainais gavo Jadeną Hardy bei du ateities antrojo rato šaukimus.
Pridedama, jog „Lakers“ ekipa ieško atsarginio vidurio puolėjo Walkeriui Kessleriui.
Pasak pranešimų, Los Andželo klubas svarsto Jono Valančiūno, Andre Drummondo ir Kevono Looney kandidatūras.
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Birželio 23 d. BasketNews žurnalistai Jonas Miklovas ir Karolis Tiškevičius skelbia, kad vienas geriausių šalies krepšininkų susitarė su Kauno „Žalgiriu“ dėl dvejų metų kontrakto.
Visgi lietuvis dar turi galiojančią sutartį su „Denver Nuggets“ klubu. Šis iki liepos 8 d. turi nuspręsti ar pratesti sutartį su lietuviu.
Jei „Nuggets“ nieko nedarys, tuomet Lietuvos rinktinės kapitonas taps laisvuoju agentu ir galės spręsti savo likimą.
J. Valančiūnas kitam sezonui NBA turi 10 mln. JAV dolerių sutartį iki mokesčių.
Praėjusiame sezone Lietuvos rinktinės kapitonas NBA fiksavo 8,7 taško ir 5,1 atkovoto kamuolio statistiką.
Kauno ŽalgirisJonas ValančiūnasLos Angeles Lakers
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