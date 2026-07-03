„Rytas“ atsisveikino su legionieriumi

„Tavo vardas „Ryto“ istorijoje amžiams bus įrašytas aukso raidėmis. Ačiū už viską ir linkime didžiausios sėkmės naujame karjeros etape!
Ačiū už kiekvieną akimirką, kiekvieną pergalę ir atsidavimą vilkint „Ryto“ marškinėlius“, – rašė klubas.
J. Caroline'as FIBA Čempionų lygoje rinko po 4 taškus, 3,1 atkovoto kamuolio ir 5,1 naudingumo balo.
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Lietuvoje puolėjas fiksavo 7,8 taško, 4,1 atkovoto kamuolio ir 8,4 naudingumo balo vidurkius.
Šį tarpsezonį vilniečiai pasirašė sutartis su Gyčiu Radzevičiumi, Matu Jogėla ir Oskaru Pleikiu.