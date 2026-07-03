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„Rytas“ atsisveikino su legionieriumi

2026 m. liepos 3 d. 18:38
Lrytas.lt
Vilniaus „Rytas“ atsisveikino su viduryje sezono prie komandos prisijungusiu amerikiečiu Jordanu Caroline‘u.
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„Tavo vardas „Ryto“ istorijoje amžiams bus įrašytas aukso raidėmis. Ačiū už viską ir linkime didžiausios sėkmės naujame karjeros etape!
Ačiū už kiekvieną akimirką, kiekvieną pergalę ir atsidavimą vilkint „Ryto“ marškinėlius“, – rašė klubas.
J. Caroline'as FIBA Čempionų lygoje rinko po 4 taškus, 3,1 atkovoto kamuolio ir 5,1 naudingumo balo.
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Lietuvoje puolėjas fiksavo 7,8 taško, 4,1 atkovoto kamuolio ir 8,4 naudingumo balo vidurkius.
Šį tarpsezonį vilniečiai pasirašė sutartis su Gyčiu Radzevičiumi, Matu Jogėla ir Oskaru Pleikiu.
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