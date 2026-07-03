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Dar vienas smūgis „Monaco“ ekipai – nelaukiami net Prancūzijos čempionate

2026 m. liepos 3 d. 21:50
Lrytas.lt
Finansinių problemų turintis „Monaco“ krepšinio klubas kitą sezoną gali net nerungtyniauti Prancūzijos čempionate.
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„L‘Equipe“ skelbia, jog Prancūzijos lyga nesuteikė leidimo monegaskams varžytis stipriausiame šalies čempionate.
Negana to, „Monaco“ negavo leidimo žaisti ir antroje Prancūzijos lygoje.
Pranešama, jog toks sprendimas priimtas dėl nesugebėjimo užtvirtinti finansinio stabilumo kitam sezonui.
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Visgi Monako Kunigaikštytės klubas gali šį sprendimą skųsti.
Su finansinėmis problemomis monegaskai susidūrė praėjusiame sezone. Klubo savininko, Rusijos oligarcho Aleksejaus Fedoryčevo „Fedcom“ verslas susidūrė su rimtomis tarptautinėmis sankcijomis dėl Rusijos sukelto karo Ukrainoje.
Kiek anksčiau buvo paskelbta, kad „Monaco“ nebežais Eurolygoje ir savo kelionę tęs Europos taurėje.
MonacoPrancūzijos krepšinio čempionatasEurolyga

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