Plačiau apie komentatorių Augusto Šuliausko ir Roko Grajausko „patraukimą“ iš užimamų pozicijų galite skaityti paspaudę čia.
Pokyčiais nusivylusi visuomenė reikalavo LRT paaiškinimų, kodėl iš tiesų buvo priimtas toks sprendimas. LRT pateikė atsakymą po A. Šuliausko feisbuko įrašu, tiesa, pateiktasis atsakymas sukėlė ne ką mažesnį pasipiktinimą.
„LRT televizijos laidų vedėjų, komentatorių ir ekspertų komandos yra periodiškai peržiūrimos ir atnaujinamos. Formuodami skirtingų projektų komandas, nuolat ieškome naujų talentų, balsų ir požiūrių, galinčių praturtinti LRT turinį ir pasiūlyti auditorijai įvairių patirčių.
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Puikiai vertiname Augusto Šuliausko ir Roko Grajausko indėlį į LRT sporto transliacijas, jų profesionalų darbą ir emocijas, kurias jų komentarai suteikė žiūrovams. Tikimės, kad ateityje turėsime progų bendradarbiauti ir kituose LRT projektuose.
Sprendimus dėl komandų sudėties LRT priima atsižvelgdama į konkretaus projekto redakcinę kryptį, transliacijų poreikius, norą išbandyti naujus kūrybinius derinius ir siekį auditorijai pristatyti naujus vardus. Suprantame, kad žiūrovai turi pamėgtus komentatorius, todėl tokie pokyčiai gali kelti klausimų.
Artimiausias Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės rungtynes komentuos patyręs sporto komentatorius Agnius Atstopas, su LRT bendradarbiavęs komentuojant įvairių sporto šakų varžybas, įskaitant olimpines žaidynes, ir buvęs krepšininkas bei treneris Tautvydas Šležas“, – rašė LRT.
Į šį LRT įrašą komentatoriai sureagavo neigiamai.
„LRT, kitąkart prie seimo žmonės gali ir nesirinkti“, – rašė vienas iš komentatorių.
„LRT, o kodėl laidose vedėjai nesikeičia metų metais? Kodėl ten talentų naujų neieškot?“, – klausė kita komentatorė.
„LRT ką jūs čia suvėmėt? Suprasčiau 104 rinktinės rungtynes būtų vyrukai sukomentavę, galėtumėt vartytis, kad ieškot naujovių, o dabar...“, – stebėjosi komentatorius.
Pasipiktino ir Rimvydas Valatka
Dėl tokio LRT sprendimo bei paaiškinimo stebėjosi ir politologas bei žurnalistas Rimvydas Valatka.
„Ar man vienam atrodo, kad LRT televizija, išspirdama profesionalius krepšinio komentatorius ir analitikus Rokas Grajauskas ir Augustas Šuliauskas, suvaidino tą pačią apgailėtiną (švelniai kalbant) rolę, kokią LRT pataisų stūmime ir Venecijos komisjos išvadų apie LRT užvaldymą muilinime su ugnele suvaidino Seimo pirmininkas Olekas?
LRT „paaiškinamasis“ raštas – tarsi paties Oleko rašytas ar bent jau jo muiliukais pasirašytas.
LRT praleido progą bent jau neaiškinti viešai to, kas sveiku protu nepaaiškinama, taigi skamba kaip pasityčiojimas iš sveiko proto“, – stebėjosi R. Valatka.
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