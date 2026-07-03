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Nuostabiai Eurolygoje debiutavęs krepšininkas keliasi į NBA

2026 m. liepos 3 d. 22:32
Lrytas.lt
Nuostabų sezoną Madrido „Real“ ekipoje sužaidęs Trey‘us Lylesas sugrįžta rungtyniauti į NBA.
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„HoopsHype“ žurnalistas Michaelas Scotto skelbia, jog kanadietis sudarė sutartį su „Minnesota Timberwolves“ klubu vienam sezonui.
Praėjusį sezoną Eurolygoje 30-metis rinko po 13,5 taško, 4,5 atkovoto kamuolio, 1,5 rezultatyvaus perdavimo ir 15,1 naudingumo balo.
T. Lylesas NBA rungtyniavo nuo 2015 iki 2025 metų.
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650 reguliaraus sezono rungtynes NBA lygoje sužaidęs T. Lylesas turėjo 7,6 taško ir 4,3 atkovoto kamuolio vidurkius.
Praeityje aukštaūgis yra žaidęs „Utah Jazz“, „Denver Nuggets“, „San Antonio Spurs“, „Detroit Pistons“ ir „Sacramento Kings“ komandose.
Madrido RealMinnesota TimberwolvesNBA
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