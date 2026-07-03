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Pasityčiojimas: kroatai varžovus sutriuškino 73 taškais

2026 m. liepos 3 d. 22:47
Lrytas.lt
Atrankoje į pasaulio krepšinio čempionatą Kroatijos rinktinė iškovojo nepadorią pergalę – varžovus nušlavė 73 taškų pranašumu.
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Kroatai išvykoje 123:50 (35:12, 24:14, 33:10, 31:14) nepaliko vilčių Kipro rinktinei.
Nugalėtojų gretose buvo užfiksuota daugybė įspūdingų asmeninių pasirodymų.
Ivica Zubacas pelnė 24 taškus, atkovojo 11 kamuolių ir surinko 36 naudingumo balus.
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