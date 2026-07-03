Pasityčiojimas: kroatai varžovus sutriuškino 73 taškais

Kroatai išvykoje 123:50 (35:12, 24:14, 33:10, 31:14) nepaliko vilčių Kipro rinktinei.
Nugalėtojų gretose buvo užfiksuota daugybė įspūdingų asmeninių pasirodymų.
Ivica Zubacas pelnė 24 taškus, atkovojo 11 kamuolių ir surinko 36 naudingumo balus.
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Dario Šaričius pridėjo 21 tašką, 10 sugriebtų kamuolių, 5 rezultatyvius perdavimus ir 36 naudingumo balus.
O Mario Hezonja užfiksavo trigubą dublį. Kroatas surinko 11 taškų, 10 atkovotų kamuolių, 12 rezultatyvių perdavimų ir 28 naudingumo balus.