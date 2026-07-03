Rungtynių pabaigoje subyrėję Lietuvos 17-mečiai pasaulio čempionate liks be medalių

Lietuviai 78:101 (20:21, 14:23, 33:22, 11:35) nusileido Serbijos bendraamžiams.
T. Tarasevičiaus auklėtiniai prieš lemiamą ketvirtį turėjo minimalų pranašumą (67:66), tačiau paskutines 10 minučių mūsiškiai tragiškai atrodė tiek gynyboje, tiek puolime.
Naudingiausiai lietuvių gretose žaidė vilniečiai Benas Biržinis ir Gabrielius Buivydas.
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B. Biržinis surinko 17 taškų (3/5 dvit., 3/5 trit., 2/2 baud.), 6 sugriebtus kamuolius, 2 rezultatyvius perdavimus ir 19 naudingumo balų.
G. Buivydas pridėjo 16 taškų (5/9 dvit., 1/2 trit., 3/3 baud.), 4 atkovotus kamuolius, 6 rezultatyvius perdavimus, 5 klaidas ir 19 naudingumo balų.
Nugalėtojų gretose nesustabdomai žaidė 30 taškų pelnęs Nikola Kusturica ir 27 taškus pridėjęs Matija Lukičius.