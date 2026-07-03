S. Lukošius debiutavo Vokietijos rinktinėje

Atrankoje į pasaulio čempionatą vokiečiai išvykoje 92:86 (23:15, 22:22, 31:18, 16:31) įveikė Izraelio krepšininkus.
Praėjusį sezoną Vilniaus „Ryte“ žaidęs ir su „Dubai Basketball“ sutartį pasirašęs S. Lukošius debiutinėse rungtynėse per nepilnas 16 minučių pelnė 6 taškus (1/1 dvit., 1/5 trit., 1/1 baud.), atkovojo 2 kamuolius, 2 sykius suklydo ir surinko 2 naudingumo balus.
Taip pat „Ryte“ rungtyniavęs Kai’us Bruhnke prie pergalės pridėjo 15 taškų (3/3 dvit., 3/4 trit., 0/1 baud.), 5 sugriebtus kamuolius ir 17 naudingumo balų.
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Nugalėtojus į pergalę vedė Dennisas Schroedis, kuris surinko 20 taškų (2/6 dvit., 3/5 trit., 7/8 baud.), 3 atkovotus kamuolius, 9 rezultatyvius perdavimus ir 22 naudingumo balus.
Izraelio rinktinėje Yamas Madaras pelnė 31 tašką (7/10 dvit., 4/9 trit., 5/6 baud.), atliko 5 rezultatyvius perdavimus ir surinko 26 naudingumo balus.