„Juventus“ įteikė naują sutartį vienam komandos lyderių

Su gynėju pasirašyta nauja dvejų metų trukmės sutartis.
Praėjusiame Lietuvos krepšinio lygos, kurią remia „Betsson“, sezone P. Valinskas vidutiniškai per 26 aikštėje praleistas minutes pelnė po 13,4 taško, atkovojo po 1,8 kamuolio ir atliko po 2,8 rezultatyvaus perdavimo.
Gynėjas dvitaškius metė 50,9 proc., tritaškius – 34,8 proc., o baudų metimus realizavo 73,6 proc. taiklumu.
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„Išlaikyti Paulių komandoje buvo vienas svarbiausių mūsų organizacijos tarpsezonio darbų, ir esu itin laimingas, kad tai pavyko padaryti. Komandos vairą perėmus Laimonui Eglinskui, šis žaidėjas tapo viena kertinių figūrų aikštelėje, ir tikiuosi, kad tai tęsis ir artėjančiuose sezonuose.
Visada smagu savo gretose turėti aukšto lygio lietuvių krepšininkų, o Paulius yra vienas tokių. Dirbame toliau ties komandos komplektacija ir artimiausiu metu pranešime daugiau naujienų apie prie komandos prisijungsiančius ar joje liekančius krepšininkus“, – sakė „Juventus“ komandos vadovas Eimantas Skersis.
P. Valinskas prie Utenos klubo prisijungė 2025 metų vasarą ir su „Juventus“ iškovojo Lietuvos krepšinio lygos vicečempiono titulą bei galimybę artėjančiame sezone varžytis FIBA Čempionų lygos grupių etape.
Per savo karjerą gynėjas yra atstovavęs Kauno „Žalgiriui“, Panevėžio „Lietkabeliui“, Belgijos „Okapi Aalst“, Serbijos FMP bei Čačako „Borac“ klubams.
Galiojančias sutartis su Utenos „Juventus“ artėjančiam sezonui taip pat turi Šarūnas Beniušis, Titas Didžgalvis, Justas Furmanavičius ir Brandonas Huntley-Hatfieldas.
Paulius ValinskasUtenos JuventusLietuvos krepšinio lyga (LKL)
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