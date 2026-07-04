„Ryto“ pergalė: Eurolygos komandą dominęs žaidėjas lieka Vilniuje

Sostinės klubas oficialiai pratęsė bendradarbiavimą su 24-erių metų 203 cm ūgio krepšininku – Kay Bruhnke. Su Vokietijos rinktinės nariu pasirašyta nauja sutartis pagal formulę „1+1“, o krepšininkas Vilniuje liks po sėkmingo sezono, kuriame klubas triumfavo FIBA Čempionų lygoje.
K. Bruhnke karjeros kelias Lietuvoje prasidėjo 2023 m., kai jis pasirašė sutartį su Mažeikių „M Basket-Delamode“ klubu. Šioje komandoje vokietis greitai tapo vienu ryškiausių lygos žaidėjų, o jo demonstruota statistika 2024 m. lapkritį jam atnešė LKL mėnesio naudingiausio žaidėjo titulą (vid. 21,3 tšk., 5,7 atk. kam. ir 24 EFF).
Po pusantro sezono Mažeikiuose krepšininkas už išpirką persikėlė į Turkijos aukščiausios lygos Ankaros „Turk Telekom“ klubą, o 2025 m. vasarą grįžo į Lietuvą, kur apsivilko Vilniaus „Ryto“ marškinėlius. Be klubinio krepšinio, K. Bruhnke nuo 2024 m. reguliariai kviečiamas ir į Vokietijos vyrų krepšinio rinktinę.
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„Vos pasibaigus sezonui, kalbėjomės ir siekėme išlaikyti Kay savo gretose, nes tikime, kad Vilniuje jis dar neatskleidė viso savo potencialo. Džiaugiamės, kad ir paties krepšininko vizija sutapo su mūsų - jis pats rodė norą likti ir supranta, kad dar turi ką įrodyti.
Tai itin kovingas, juodo darbo nebijantis puolėjas, kuris bendrus komandinius tikslus iškelia aukščiau asmeninių. Manome, kad tai labai svarbios savybės, kurios mums gali leisti pasiekti svarbių pergalių artėjančiame sezone“ – sprendimą pratęsti sutartį su krepšininku pakomentavo Vilniaus „Ryto“ sporto direktorius Artūras Jomantas.
Praėjusiame 2025–2026 m. sezone puolėjas svariai prisidėjo prie komandos pergalių tiek tarptautiniame, tiek vietiniame frontuose. FIBA Čempionų lygoje K. Bruhnke sužaidė 16 rungtynių, per kurias vidutiniškai žaidė po 22:19 min., pelnė po 7,6 taško, atkovojo po 4,9 kamuolio, atliko po 1,7 rezultatyvaus perdavimo, blokavo po 0,7 metimo ir rinko po 7,9 naudingumo balo. Jo pataikymas iš dvitaškio zonos siekė 65,6 proc., o dėjimai buvo pripažinti vienais įspūdingiausių praėjusiame FIBA Čempionų lygos sezone.
LKL, kurią remia „Betsson“, pirmenybėse žaidėjas pasirodė 32 susitikimuose, kur per vidutiniškai 21 minutę fiksavo 6,03 taško (61,8 proc. dvit., 31,8 proc. trit., 82,4 proc. baud.), 3,28 atkovoto kamuolio, 2,16 rezultatyvaus perdavimo bei 0,6 blokuoto metimo vidurkius.
„Sveika, Vilniaus „Ryto“ šeima. Praėjusį sezoną kartu išgyvenome daug emocijų. Niekada nepamiršiu tų pakilimų laimėjus titulą ir skaudžių nuosmukių anksti iškritus. Puikiai prisimenu didžiulį sirgalių, organizacijos bei paties miesto palaikymą.
Jaučiu atsakomybę suteikti „Ryto“ šeimai daugiau teigiamų prisiminimų ir puikių pasiekimų. Klubo kultūra, ambicijos ir neįtikėtini sirgaliai yra priežastys, kodėl norėjau sugrįžti. Noriu save spausti taip, kaip niekada anksčiau, kad kartu galėtume atšvęsti dar daugiau nuostabių akimirkų. Labai džiaugiuosi sugrįžęs. Pirmyn, vilniečiai!“ – apie sprendimą pasilikti kalbėjo Kay'us Bruhnke.
Vilniaus RytasKay‘us BruhnkeLietuvos krepšinio lyga (LKL)
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