A. Sabonis pasidalino iki šiol negirdėta istorija: „Pamoka labai gera“

Legendinis Lietuvos krepšininkas dokumentinėje kino juostoje pasakoja neeilinę savo gyvenimo istoriją, reflektuoja svarbiausius praeities epizodus ir atskleidžia dar niekur negirdėtų detalių.
Ar žinojote, kad geriausią visų laikų Lietuvos krepšininką Arvydą Sabonį automobilį vairuoti išmokė būtent V. Chomičius?
„Valdas mėgo „paraliuot“ ir mane išmokė vairuoti. Gavau leidimą nusipirkti mašiną, tai reikėjo gi išmokti. Važiuodavom į Alytų, tai praktiškai per tokią stovyklą ir išmokė. Po paskutinės treniruotės pavakarieniaujam, mašinų mieste jau nėra, tamsu, va taip ir turėdavom pamokas. Man atrodo, kad trise buvom – aš Valdas ir Gintaras [Krapikas], – niekur iki šiol viešumoje negirdėtais nuotykiais dokumentiniame filme dalijasi A. Sabonis.
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Tęsdamas pasakojimus apie vairavimo pamokas Alytuje, A. Sabonis atviravo:
„Važiavom namo iš tos stovyklos ir viena mašina sugedo. Mane pasodino prie vairo, Valdas su trosu traukė mane – tą mokinuką, kuris per dvi savaites išmoko vairuot. Jis turbūt pamiršo, kad aš esu prikabintas. Tai tuo keliuku Alytus–Kaunas mes lėkėm gerai, valytuvai net neveikė, trijų metrų trosas ir aš iš paskos. Pamoka labai gera, egzaminas, turbūt. Sakė, kad dabar jau galėsi vairuoti.“
Neatsiejamu devintojo dešimtmečio Kauno „Žalgirio“ siela tapęs ir geležinio žmogaus vardą užsitarnavęs V. Chomičius dokumentiniame filme dalijasi savo gyvenimo ir sporto filosofija.
„Jeigu koja nelūžusi, nelūžęs pirštas ar ranka nelūžusi, tai viską gali padaryti. Galima viską iškentėti. Pasitempi raištį, čiurną išsisuki. Tai ne raiščiai kelio, kur jau negali pajudėt. Arba sumušimai. Ar čia trauma?“ – retoriškai klausia V. Chomičius.
Būtent užsispyręs ir niekada nepasiduodantis sportinis charakteris bei reguliarus darbas leido V. Chomičiui pasiekti tokias karjeros aukštumas, apie kurias daugelis tik svajoja:
„Buvau koks 20-as kandidatas, bet su kiekviena savaite, su kiekvienu mėnesiu, kuriuos aš praleisdavau rinktinėje, aš artėjau, artėjau ir artėjau prie dvyliktuko.“
Per savo karjerą V. Chomičius su Kauno „Žalgiriu“ tris kartus tapo SSRS čempionu, dukart tapo Europos čempionu, po kartą – Pasaulio taurės ir Olimpinių žaidynių čempionu. Visgi brangiausią medalį širdžiai V. Chomičius iškovojo su Lietuvos rinktine, kai vos atkūrus Nepriklausomybę 1992 m. buvo iškovotas istorinis Barselonos olimpinių žaidynių bronzos medalis.
V. Chomičiaus indėlį į Lietuvos krepšinio istoriją dokumentiniame filme įvertino ir ilgametis bendražygis, dabartinis Lietuvos rinktinės treneris Rimas Kurtinaitis.
„Per juodą darbą jis tapo vienu geriausių snaiperių pasaulyje. Olimpinėse žaidynėse, jau nekalbu apie Europos ir pasaulio čempionatus, jis buvo dominuojantis. Jo kūnas buvo labai stiprus, technika truputėlį kitokia, bet pats metimas buvo gražus, „iš aukštai“. Negalėdavo niekas jo pasiekti ir blokuoti. Buvo fiziškai stiprus, šoko aukštai, metė atsilošęs, sakydavom, kad mėtai atsigulęs. Atsiloši tiek, kad atrodo, jog guli lovoj“, – vaizdingus palyginimus pasitelkė R. Kurtinaitis.
R. Kurtinaitis atskleidė istoriją apie legendinius Kauno „Žalgirio“ ir Maskvos CSKA mūšius dėl SSRS taurės:
„Aš mačiau kai jisai negalėjo paeiti rungtynėse su CSKA. Kai jam sutrenkė šoną ir jis gulėdamas rūbinėje ant grindų rėkė, kas būdavo labai retai. Tokia kaulų trauma yra labai skausminga. Jam suleido nuskausminamus.
Tais sovietiniais laikais, žinot, kokios buvo dozės, niekam nerūpėjo sveikata, kokios bus pasekmės. Tada, pamenu, amžiną atilsį daktaras Vaišnoras suleido jam į šoną tų nuskausminamųjų ir jis po 5 minučių žaidė. Valdas žaidė iki galo, o mes tada Kaune nugalėjome CSKA.“
Nors ryškiausias to meto krepšininkas aikštėje ir už jos ribų buvo Arvydas Sabonis, geriausias visų laikų Lietuvos krepšininkas, kalbėdamas apie V. Chomičių, traukiasi į šešėlį ir šlovę atiduoda kolegai:
„Imdavosi jis tų metimų, baimės nejautė jokios. Kiek yra ir rungtynių ištraukęs, ir medalių nukalęs. Suktuką sugalvojęs buvo, taigi pasaka. Čia kažkada žiūrėjau netyčia. Brač, buvau visai pamiršęs. Sovietinė Eurolyga, sakysim, o jis sau suktukus duoda. Gražu.“
Daugiau pasakojimų apie charizmatišką, nuožmią, verslią ir kartu žmogišką bei šiltą V. Chomičiaus asmenybę bei niekur iki šiol neskelbtų vaizdo archyvų – dokumentiniame filme „Valdemaras Chomičius. Man krepšinis – viskas“.
Premjera – jau liepos 5 d., sekmadienį, 19:30 val. per LRT Plius.
Filmo kūrybinė grupė: autorius Stasys Petkus, scenarijaus autorė Gintarė Grikštaitė, operatorius Žilvinas Petkus, montažo režisierius Donatas Simaitis.
Arvydas SabonisValdemaras Chomičiusdokumentinis filmas
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