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Lietuvių kariai – pasaulio krepšinio čempionai!

2026 m. liepos 4 d. 21:50
Lrytas.lt
Lietuvos kariuomenės krepšinio rinktinė tapo pasaulio kariškių čempionato nugalėtoja.
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Buržo mieste vykusių pirmenybių finale lietuviai 87:79 įveikė Prancūziją ir po septynerių metų pertraukos iškovojo čempionų titulą.
Lietuviai pakeliui į pergalę nugalėjo Vokietiją (103:67), Keniją (86:60), Kanadą (76:53) ir Latviją (90:65). Kariuomenės rinktinėje žaidę kariai tarnauja Krašto apsaugos savanorių pajėgose, Logistikos valdyboje, Lietuvos karo akademijoje, Gedimino štabo batalione.
Auksinės komandos treneriai: plk. Marius Kugauda ir eil. Mindaugas Barčaitis. Finalo naudingiausias žaidėjas - j.eil. Julius Kazakauskas.
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