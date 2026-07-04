Lietuvių kariai – pasaulio krepšinio čempionai!

Buržo mieste vykusių pirmenybių finale lietuviai 87:79 įveikė Prancūziją ir po septynerių metų pertraukos iškovojo čempionų titulą.
Lietuviai pakeliui į pergalę nugalėjo Vokietiją (103:67), Keniją (86:60), Kanadą (76:53) ir Latviją (90:65). Kariuomenės rinktinėje žaidę kariai tarnauja Krašto apsaugos savanorių pajėgose, Logistikos valdyboje, Lietuvos karo akademijoje, Gedimino štabo batalione.
Auksinės komandos treneriai: plk. Marius Kugauda ir eil. Mindaugas Barčaitis. Finalo naudingiausias žaidėjas - j.eil. Julius Kazakauskas.
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Lietuvos kariuomenės krepšinio rinktinė Pasaulio kariškių žaidynių čempionų titulą iškovojo ir 2019 metais.