Lietuvos 17-mečių rinktinė patyrė dar vieną pralaimėjimą

Nors po trijų kėlinių nerezultatyvioje kovoje komandas skyrė tik šeši taškai (40:46), prancūzai ketvirtąjį kėlinį pradėjo spurtu 8:0 (40:54). Lietuviams pavyko keletą kartų sumažinti atsilikimą iki dešimties taškų (50:60, 53:63, 55:65), tačiau perlaužti rungtynių eigos nebeužteko laiko.
Rezultatyviausias nugalėtojų gretose buvo 15 taškų pelnęs Messi Yangala (7/11 dvit.). Tuo tarpu 204 cm ūgio puolėjas Nathanas Solimanas buvo arti trigubio dublio: jo sąskaitoje – 9 taškai, 10 atkovotų kamuolių, 8 rezultatyvūs perdavimai ir 23 naudingumo balų.
Lietuvos komandoje 17 taškų surinko Kristupas Sabeckas (3/5 dvit., 3/6 trit., 2/2 baud., 16 naud.), 11 pridėjo Benas Biržinis. Simas Raščius pelnė 8 taškus ir atkovojo 8 kamuolius.
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Kovoje dėl 7-osios vietos lietuvių lauks Puerto Riko rinktinė. Rungtynės vyks sekmadienį, liepos 5-ąją.